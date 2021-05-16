17 мая: праздник, приметы на Пелагею Заступницу и именинники

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Obozrevatel
Праздники
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17 мая: праздник, приметы на Пелагею Заступницу и именинники

В народе 17 мая отмечается народный праздник под названием Пелагея Заступница. Именинники в этот день: Климент (Климентий), Кирилл, Никита, Пелагея, Никифор, Флориан.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 17 мая, читайте в материале OBOZREVATEL.

День Пелагеи Заступницы

В этот день православная церковь чествует мученицу Пелагею Тарсийскую. Согласно житию, она родилась в 3 веке в Малой Азии, в семье знатных язычников. Девушка была очень красива, поэтому император Диоклетиан решил выдать ее замуж за своего наследника. Однако Пелагея приняла крещение и отказалась, за что поплатилась жизнью. В народе святая Пелагея всегда считалась заступницей невинных девиц, а также всех несправедливо обиженных. Кроме того, она покровительствовала птицам.

17 мая православная церковь чествует мученицу Пелагею Тарсийскую.

Вечером на Пелагею опытные огородники проводили обряд, который должен был защитить посадки от нечистой силы и разных вредителей. Для этого на огород выносили надтреснутый горшок, клали в него выдернутую с корнем крапиву и ставили горшок вверх дном на самую середину средней грядки. Считалось, что любой вредитель, прикоснувшись к жгучей крапиве, испугается и уйдет с огорода.

Народные приметы 17 мая

  • Майских жуков много – к засухе в скором времени.

  • Зацвела калина – можно сеять огурцы, тыкву, бобы и кукурузу.

  • Нет росы утром 17 мая – погода изменится.

  • Если накануне солнце ясно взошло, то и летом практически всегда будет ясная погода.

  • Появились сережки на цветущих кленах – можно высаживать свеклу.

  • Кукует кукушка – примета к тому, что погода будет хорошей.

Что нельзя делать 17 мая

  • Женщинам не стоит брать в руки колюще-режущие предметы.

  • Нельзя оставаться безучастным к просьбам о помощи и отказывать в милостыни.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на май 2021 года.

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