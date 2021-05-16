17 мая: праздник, приметы на Пелагею Заступницу и именинники

В народе 17 мая отмечается народный праздник под названием Пелагея Заступница. Именинники в этот день: Климент (Климентий), Кирилл, Никита, Пелагея, Никифор, Флориан.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 17 мая, читайте в материале OBOZREVATEL.

В этот день православная церковь чествует мученицу Пелагею Тарсийскую. Согласно житию, она родилась в 3 веке в Малой Азии, в семье знатных язычников. Девушка была очень красива, поэтому император Диоклетиан решил выдать ее замуж за своего наследника. Однако Пелагея приняла крещение и отказалась, за что поплатилась жизнью. В народе святая Пелагея всегда считалась заступницей невинных девиц, а также всех несправедливо обиженных. Кроме того, она покровительствовала птицам.

Вечером на Пелагею опытные огородники проводили обряд, который должен был защитить посадки от нечистой силы и разных вредителей. Для этого на огород выносили надтреснутый горшок, клали в него выдернутую с корнем крапиву и ставили горшок вверх дном на самую середину средней грядки. Считалось, что любой вредитель, прикоснувшись к жгучей крапиве, испугается и уйдет с огорода.

Майских жуков много – к засухе в скором времени.

Зацвела калина – можно сеять огурцы, тыкву, бобы и кукурузу.

Нет росы утром 17 мая – погода изменится.

Если накануне солнце ясно взошло, то и летом практически всегда будет ясная погода.

Появились сережки на цветущих кленах – можно высаживать свеклу.

Кукует кукушка – примета к тому, что погода будет хорошей.

Женщинам не стоит брать в руки колюще-режущие предметы.

Нельзя оставаться безучастным к просьбам о помощи и отказывать в милостыни.

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