17 апреля: праздники, приметы и именинники

17 апреля верующие почитают память Святого Иосифа Песнописца. По народному календарю в этот день отмечается праздник Ольховые смотрины.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 17 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины отмечают Адриан, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Яков.

Иосиф Песнописец был христианским святым, который родился и получил воспитание на Сицилии, затем вступил в Солунский монастырь, где погрузился в самый строгий аскетизм. Император Византии Лев Армянин, иконоборец, преследовал его и заключил в тюрьму. Получив свободу, Иосиф устроил монастырь при храме Златоуста, но кесарем Вардой снова был лишен свободы и сослан в Херсонес. После его возвращения императрица Феодора назначила его скевофилаксом патриаршей кафедры.

Иосиф был одарен поэтическим талантом и всю свою деятельность посвятил составлению богослужебных песнопений.

В народе святого Иосифа прозвали Песнопевцем потому, что в его день начинал петь сверчок и подавал голос журавль. Люди выходили из дома, чтобы поклониться прекрасным птицам, которых считали борцами со злом и защитниками от нечисти.

Люди верили, что с прилетом этих птиц год окончательно поворачивается на лето. Также в этот день существовал любопытный обычай: увидев в первый раз весной журавлей, нужно лечь на траву и семь раз перевернуться с боку на бок. Такими действиями "заговаривали" боль в спине от будущих полевых работ.

На Иосифа выходили также смотреть, как цветет ольха. Из нее часто делали срубы для колодца, поэтому проводили "ольховые смотрины" – искали подходящее дерево.

Если восход золотисто-розовый, то погода в ближайшее время будет очень хорошей;

Запел сверчок 17 апреля – пора ехать в поле и начинать работы;

Береза распустилась раньше ольхи – лето будет засушливым, и наоборот;

Дождь пошел – весна будет ненастной, с большим количеством осадков;

Лошади головы запрокидывают – будет дождь. Если они громко храпят – это предвещает несчастье.

В этот день не рекомендуется делать предложение руки и сердца. Считается, что если избранник даст согласие, брак все равно будет недолгим и несчастливым.

17 апреля лучше не надевать красное и все его оттенки, чтобы не привлечь внимание темных сил.

17 апреля запрещено спорить со старшими, иначе разрушатся задуманные планы.

Также стоит отказаться от похода в баню в этот день и длительного принятия ванны.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на апрель 2021.