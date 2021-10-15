16 октября: какой праздник, что нельзя делать на Дениса, приметы и именинники

В субботу, 16 октября, в Украине по церковному календарю отмечается день памяти святого Дионисия Ареопагита (Дениса в народе). Свои именины празднуют мужчины по имени Денис и Иван.

Считается, что по ряду примет в этот день можно определить, какой будет погода зимой, а также в ближайшие дни. Что можно и что нельзя делать сегодня, читайте в материале OBOZREVATEL.

Православные 16 октября чтят память святого Дионисия Ареопагита – ученика апостола Павла, первого епископа Афин. В конце первого века по поручению папы Климента он отправился с проповедью в Галлию, где погиб от рук язычников. Авторству Дионисия приписывают несколько сочинений, известных как "Ареопагитики".

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Наши предки в этот день опасались сглаза и духов осенней лихорадки, которые, как считалось, вызывают болезни. Для защиты читали заговоры, использовали различные обереги.

По поверьям, на Дениса следует бережно относиться к своему здоровью: не злоупотреблять алкоголем, не переедать, избегать вредной и жирной пищи.

Также нельзя злословить, обижать ближних, вступать в конфликты, а также заниматься физическим трудом.

Облака темные и нависают низко над землей – скоро похолодает и пойдет снег.

Галки собрались в стаи и кричат – к ясной погоде.

Скотина разревелась к вечеру – жди мороза.

Мыши роют норы на южную сторону – к холодной зиме.

На Дениса тепло – мороза не будет раньше Артемьева дня (2 ноября).

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь христианских праздников на октябрь 2021 года. Осенью в Украине празднуют ряд православных церковных торжеств.