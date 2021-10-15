16 октября: какой праздник, что нельзя делать на Дениса, приметы и именинники

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
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Дионисий Ареопагит – ученик апостола Павла, первый епископ Афин

В субботу, 16 октября, в Украине по церковному календарю отмечается день памяти святого Дионисия Ареопагита (Дениса в народе). Свои именины празднуют мужчины по имени Денис и Иван.

Считается, что по ряду примет в этот день можно определить, какой будет погода зимой, а также в ближайшие дни. Что можно и что нельзя делать сегодня, читайте в материале OBOZREVATEL.

Дионисий Ареопагит

Православные 16 октября чтят память святого Дионисия Ареопагита – ученика апостола Павла, первого епископа Афин. В конце первого века по поручению папы Климента он отправился с проповедью в Галлию, где погиб от рук язычников. Авторству Дионисия приписывают несколько сочинений, известных как "Ареопагитики".

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Наши предки в этот день опасались сглаза и духов осенней лихорадки, которые, как считалось, вызывают болезни. Для защиты читали заговоры, использовали различные обереги.

16 октября чтят память святого Дионисия Ареопагита
Что нельзя делать 16 октября

По поверьям, на Дениса следует бережно относиться к своему здоровью: не злоупотреблять алкоголем, не переедать, избегать вредной и жирной пищи.

Также нельзя злословить, обижать ближних, вступать в конфликты, а также заниматься физическим трудом.

Облака темные и нависают низко над землей – скоро похолодает и пойдет снег
Приметы 16 октября

  • Облака темные и нависают низко над землей – скоро похолодает и пойдет снег.

  • Галки собрались в стаи и кричат – к ясной погоде.

  • Скотина разревелась к вечеру – жди мороза.

  • Мыши роют норы на южную сторону – к холодной зиме.

  • На Дениса тепло – мороза не будет раньше Артемьева дня (2 ноября).

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь христианских праздников на октябрь 2021 года. Осенью в Украине празднуют ряд православных церковных торжеств.

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