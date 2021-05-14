15 мая: праздники, приметы и именинники

15 мая по народному календарю отмечается праздник Бориса и Глеба. В мире празднуют Международный день семьи.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 15 мая, читайте в материале OBOZREVATEL.

День ангела 15 мая отмечают Афанасий, Борис, Глеб, Зоя, Михаил, Роман, Давид.

Князья Борис и Глеб стали первыми святыми на Руси, канонизированными к лику мучеников-страстотерпцев.

С этим днем связано множество традиций. Так, чтобы овощи уродились, 15 мая перед посевом зарывали в землю кольцо. Также молились, а в процессе посадки, наоборот, молчали. Продолжались и активные работы на полях.

В этот день начинают петь соловьи, поэтому в народе его назвали "Соловьиным".

Праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году с целью привлечь внимание людей в мире к проблемам семьи. Праздник ежегодно отмечается во всем мире, начиная с 1994 года.

С Бориса и Глеба начинают петь соловьи – скоро настанет лето.

Если кукушка спела первее соловья – лето будет теплым и ясным.

Если зацвела черемуха и соловьи запели, то можно ожидать двухнедельного похолодания.

Если закат ясный – все лето будет стоять ясная погода.

Кто утром услышит соловьиные трели – будет счастливым целый год.

Если соловей запел на голые деревья, быть неурожаю плодов в садах.

Паук плетет паутину – к длительным дождям.

В этот день нельзя ругаться и пропускать птичье пение.

Также нельзя идти на рыбалку и пересаживать комнатные цветы.

15 мая нельзя давать деньги в долг.

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