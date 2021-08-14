15 августа: праздники, что нельзя делать, приметы и именинники
15 августа католики празднуют Успение Пресвятой Богородицы. По православному народному календарю в этот день отмечается Степан Сеновал.
Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 15 августа, читайте в материале OBOZREVATEL.
Православные именины в это воскресенье празднуют: Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор.Успение Пресвятой Богородицы
15 августа посвящено воспоминанию о кончине Божией Матери Марии и Ее телесного вознесения на небеса.
По одной из версий, за три дня до кончины Девы Марии к ней явился архангел Гавриил и возвестил о скором переходе к блаженному успению. Она призвала всех апостолов, чтобы с ними проститься.
В некоторых странах Западной Европы – Австрии, Греции, Франции, этот день является национальным праздником и выходным.Степан Сеновал
В народе на Степана особо почитали лошадей. По традиции, в этот день следовало напоить своего коня "через серебро".
Для этого, искупав коня, приводили его к лесному ключу, бросали в воду мелкую серебряную монету, а потом поили животное из шапки, куда тоже клали денежку. После этого монету доставали из шапки и тайно от всех прятали в конюшне под яслями – до следующего года.
Считалось, что этот обычай помогал сделать лошадей покладистыми и бесстрашными перед нечистой силой. А монета, которую использовали в обряде, переходила по наследству от отца к сыну.Народные приметы на 15 августа
Какая погода в этот день – таким будет сентябрь.
Идет дождь – будет хороший урожай.
Дует северо-восточный ветер – урожая хлеба не будет.
Какая с утра погода – такой будет следующие 6 недель.
Новолуние – к дождливой погоде, растущая луна – к засухе.
Пауки плетут маленькую паутину – к дождю.
Лягушки громко квакают – к дождю.
15 августа строго-настрого запрещено принуждать лошадей к работе.
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