15 апреля: что нельзя делать на Тит Ледолом, приметы и именинники

15 апреля в народе празднуют Тит Ледолом. В мире – Международный день культуры. Именинники: Георгий, Григорий, Егор.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 15 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL.

В православном церковном календаре это день почтения памяти святых Тита Чудотворца и мученика Поликарпа. Этот праздник в народе назвали в честь одного из святых. Прозвище "Ледолом" святой Тит получил потому, что 15 апреля лед окончательно уходил с рек и озер.

Крестьяне установили обычай внимательно наблюдать за этим процессом. Так, если лед тонул и опускался на дно, то нужно было готовиться к сложному году. А вот если полая вода разливалась – можно было ждать хороших трав и раннего покоса.

Также этот день назвали "Бесхлебицей", поскольку у людей к середине апреля заканчивались запасы зерна.

Международный день культуры отмечается во многих странах мира ежегодно 15 апреля. Он был учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора "Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников", который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха.

Много воды разлилось – будет хороший летний сенокос и богатый урожай;

Крик перепела слышится – будет богатый сбор хлеба;

К югу тянется клин журавлей – год будет неурожайным и неудачным;

Глухарь кричит – стоит ждать богатый урожай;

Дергачи кричат – лето плодородным будет;

Если голуби разворковались – близится тепло.

В этот день запрещено шить и вышивать;

Также не стоит 15 апреля сквернословить и ругаться;

Нужно уберечь себя и от громких разговоров и повышения голоса на других.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на апрель 2021.