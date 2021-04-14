15 квітня: що не можна робити на Тіт Льодолам, прикмети й іменинники

15 квітня в народі святкують Тіт Льодолам. У світі – Міжнародний день культури. Іменинники: Георгій, Григорій, Єгор.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 15 квітня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

У православному церковному календарі це день вшанування пам'яті святих Тіта Чудотворця і мученика Полікарпа. Це свято в народі назвали в честь одного зі святих. Прізвисько "Льодолам" святий Тіт отримав тому, що 15 квітня лід остаточно йшов із річок та озер.

Селяни встановили звичай уважно спостерігати за цим процесом. Так, якщо лід тонув і опускався на дно, то потрібно було готуватися до складного року. А ось якщо порожня вода розливалася – можна було чекати хороших трав і раннього покосу.

Також цей день назвали "Безхлібницею", оскільки у людей до середини квітня закінчувалися запаси зерна.

Міжнародний день культури відзначається в багатьох країнах світу щорічно 15 квітня. Він був заснований на честь ухвалення 15 квітня 1935 року міжнародного договору "Про охорону художніх і наукових закладів та історичних пам'яток", який став відомий у міжнародно-правовій практиці як Пакт Реріха.

Багато води розлилося – буде хороший річний сінокіс і багатий урожай;

Крик перепела чується – буде багатий збір хліба;

На південь тягнеться клин журавлів – рік буде неврожайним і невдалим;

Глухар кричить – варто чекати багатий урожай;

Дергачі кричать – літо родючим буде;

Якщо голуби розворкоталися – наближається тепло.

У цей день заборонено шити й вишивати;

Також не варто 15 квітня лихословити і лаятися;

Потрібно вберегти себе й від гучних розмов і підвищення голосу на інших.

Раніше OBOZREVATEL публікував календар церковних свят на квітень 2021-го.