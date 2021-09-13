14 сентября: какой праздник отмечается, приметы и именинники

Во вторник, 14 сентября, отмечается Церковное новолетие, а также народный праздник Семенов день. Православные именины празднуют Марфа, Наталья, Семен и Татьяна.

Многие верят, что по приметам этого дня можно определить, какой будет погода в ближайшее время. Что можно и что нельзя делать 14 сентября, читайте в материале OBOZREVATEL.

14 сентября является началом нового церковного года. В этот день православные просят у Господа благословения на начавшийся год. В храмах вспоминают проповедь Иисуса Христа в Назаретской синагоге, когда Сын Божий поведал, что пришел "исцелять сокрушенных сердцем".

Видео дня

14 сентября церковь также почитает память святого Симеона Столпника, из-за чего в народе за праздником закрепилось название Семен Летопроводец. Считалось, что в этот день в теплые края улетают ласточки, а Солнце поворачивает с лета на осень.

Еще во времена Руси существовал обычай ставить украшенную цветами большую свечу – в дополнение к уже не такому горячему Солнцу. Поэтому этот день еще называли Свадьба свечки, или Праздник свечки. Гуляния под открытым небом завершались и начинались "вечерницы".

Отправляться в дорогу – по поверью, к болезням и бедности.

Подметать и пылесосить – чтобы не вымести счастье и достаток.

Выбрасывать остатки еды со стола – их следует отдать нуждающимся.

На Семена ветер дует с юга – к теплой и сырой зиме.

Дождливо – к сырой осени, ясно – к погожей.

Гуси улетают – к ранней зиме.

Ранее OBOZREVATEL публиковал церковный календарь на сентябрь 2021 года. В начале осени православные украинцы отмечают несколько больших праздников.