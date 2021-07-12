13 июля: праздник, приметы и именинники

13 июля православные во всем мире отмечают праздник Двенадцать апостолов.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 13 июля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины 13 июля отмечают: Андрей, Варфоломей, Иван, Матвей, Петр, Сафон, Филипп, Фома, Иаков.

Почти все апостолы Христовы (за исключением Иоанна Богослова, который умер своей смертью) окончили жизнь в муках и страданиях, тем самым они удостоились и после смерти быть рядом с Иисусом Христом. Именно в их честь, в честь Двенадцати апостолов Христа, и празднуется этот православный праздник.

Видео дня

13 июля принято посещать храмы и молиться за себя и свою семью. Если у вас не получается прийти в церковь, прочтите молитву 12 апостолам дома. Также в этот день люди просят друг у друга прощения, мирятся и забывают все обиды.

В старые времена этот день начали называть "макушкой лета" или "поминками по весне". Было принято в самой лучшей одежде выходить на покос и устраивать народные гулянья до поздней ночи.

Также считалось, что с 13 июля начинается настоящая летняя жара.

Если слышно кукование кукушки, то лето будет долгое и теплое.

Утром выпала роса – к солнечной погоде, нет росы – ждите осадков.

После дождя лещ показывается из воды – будет теплый вечер.

Облака желтые 13 июля – к дождю.

Белые облака против ветра поднимаются – к дождю, по ветру идут – к теплу.

В этот день нельзя поддаваться искушению выпить или поиграть в азартные игры.

Также 13 июля не стоит ссориться, ругаться и сплетничать.

В этот день постарайтесь не назначать важных встреч в первой половине дня – они вероятней всего пройдут не по плану и не принесут желаемого эффекта.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на июль 2021 года.