13 апреля: праздники, приметы на Ипатия Чудотворца и именинники

13 апреля православные верующие отмечают праздник Ипатий Чудотворец, а мусульмане – Рамадан. В мире в этот день празднуют Всемирный день рок-н-ролла. Именинники: Анна, Иван, Иосиф.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 13 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL.

13 апреля почитается Святой Ипатий, который был епископом города Гангры в Малой Азии. Народный праздник в его честь назвали Ипатий Чудотворец. Святому молились о том, чтобы он помог избавиться от бесплодия или удачно разрешиться от бремени женщинам.

Считается, что Ипатий помогает защитить жилище от нечисти. Традиционно в этот день подметали и мыли полы. Люди верили, что это также помогает очистить дом от злых духов.

Этот праздник имеет важное значение для мусульман во всем мире. В 2021 году на первый день поста выпало 13 апреля. Строгий пост продлится ровно месяц и закончится праздником разговения Ураза-байрам.

Целью Рамадана является укрепление веры, обуздание страстей и инстинктов, духовное развитие, переосмысление образа жизни и приоритетов.

Всемирный день рок-н-ролла (World Rock-n-roll Day) отмечается ежегодно 13 апреля, несмотря на то, что историческое событие, послужившее основой для праздника, произошло 12 апреля. В 1954 году Билл Хейли записал сингл "Rock Around The Clock", который стал знаковым в музыке.

Синее небо при безветренной погоде и прозрачные облака – к дождю в ближайшие дни.

Солнечный день – примета к тому, что ближайшие дни и 3 месяца лета будут теплыми.

У клена и березы сок течет – к потеплению.

Перелетные птицы слетаются стаями – весна будет теплая и ласковая.

13 апреля запрещается оставлять дом неубранным, чтобы его не захватила нечистая сила.

В этот день категорически нельзя сидеть в кромешной тьме. Стоит открыть шторы днем, а вечером, кроме обычного освещения, дополнительно зажечь свечи.

Не рекомендуется супругам 13 апреля спать отдельно друг от друга, чтобы не навлечь расставание.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на апрель 2021.