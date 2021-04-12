13 квітня: свята, прикмети на Іпатія Чудотворця та іменинники

13 квітня православні віряни відзначають свято Іпатій Чудотворець, а мусульмани – Рамадан. У світі в цей день святкують Всесвітній день рок-н-ролу. Іменинники: Анна, Іван, Йосип.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 13 квітня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

13 квітня шанується Святий Іпатій, який був єпископом міста Гангри в Малій Азії. Народне свято на його честь назвали Іпатій Чудотворець. Святому молилися про те, щоб він допоміг позбутися від безпліддя або вдало звільнитися від плоду жінкам.

Вважається, що Іпатій допомагає захистити житло від нечисті. Традиційно в цей день підмітали й мили підлоги. Люди вірили, що це також допомагає очистити будинок від злих духів.

Це свято має важливе значення для мусульман у всьому світі. У 2021 році на перший день посту випало 13 квітня. Строгий піст триватиме рівно місяць і закінчиться святом розговіння Ураза-байрам.

Метою Рамадану є зміцнення віри, приборкання пристрастей та інстинктів, духовний розвиток, переосмислення способу життя і пріоритетів.

Всесвітній день рок-н-ролу (World Rock-n-roll Day) відзначається щорічно 13 квітня, попри те, що історична подія, яка послужила основою для свята, сталася 12 квітня. У 1954 році Білл Гейлі записав сингл "Rock Around The Clock", який став знаковим у музиці.

Синє небо за безвітряної погоди й прозорі хмари – до дощу найближчими днями.

Сонячний день – прикмета до того, що найближчі дні та 3 місяці літа будуть теплими.

У клена і берези сік тече – до потепління.

Перелітні птахи злітаються зграями – весна буде тепла і ласкава.

13 квітня забороняється залишати будинок неприбраним, щоб його не захопила нечиста сила.

У цей день категорично не можна сидіти в непроглядній пітьмі. Варто відкрити штори вдень, а ввечері, крім звичайного освітлення, додатково запалити свічки.

Не рекомендується подружжю 13 квітня спати окремо один від одного, щоб не накликати розставання.

Раніше OBOZREVATEL публікував календар церковних свят на квітень 2021.