12 мая: праздник, приметы и именинники

12 мая православные верующие отмечают День памяти девяти мучеников Кизических. В народе этот день получил название Девять целителей.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 12 мая, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины 12 мая отмечают: Артем, Василий, Иван, Федот, Филимон.

В этом году 12 мая церковь поминает Девять целителей Кизических в честь святых мучеников Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона, которые в III веке проповедовали христианство в Малой Азии в городе Кизик. Но поскольку местные правители были язычниками, как и большинство жителей, то проповедников арестовали, подвергли пыткам и казнили обезглавливанием.

В начале IV века, когда гонения на православных христиан прекратились, в честь святых мучеников в Кизике построили храм и перенесли туда их останки. На этом месте начали случаться чудеса: больные исцелялись, а сумасшедшие обретали разум. С тех пор мощи святых почитаются как чудотворные.

В народном календаре этот праздник назвали Девять целителей. С этим днем связали множество традиций и обрядов. Так, чтобы улучшить свою жизнь, стоит произнести специальный заговор от девяти напастей, а чтобы усилить его действие, следует сделать в течение дня девять добрых дел.

Кроме того, чтобы еще год быть здоровым и не болеть, рекомендуется в полдень выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру.

12 мая также собирают травы и готовят настои из целебных растений.

Теплая и звездная ночь – к хорошему урожаю.

Если 12 мая много оводов, то будет богатый урожай огурцов.

Золотистая и безветренная вечерняя заря предвещает хорошую погоду.

Муравьи перебираются в сухое место – скоро пойдет дождь.

Много майских жуков – к засушливому лету.

В этот день запрещено сеять муку, поскольку это суеверие связано с потерей зрения в старости.

Также стоит отказаться от влажной уборки в доме – можно потерять кровного родственника.

Нельзя также отдавать приказы другим людям в этот день – лишитесь уважения в коллективе.

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