12 марта: праздники, приметы на Прокопа Перезимнего и именинники

12 марта празднуется народный праздник Прокоп Перезимний, его также принято называть Дорогорушитель. В мире отмечают Всемирный день против кибер-цензуры и Всемирный день почки.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 12 марта, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины 12 марта отмечают Михаил, Петр, Сергей, Степан, Тимофей, Яков.

В этот день вспоминают преподобного Прокопия Декаполита – исповедника, жившего в 8 веке. К этому празднику, как правило, наступала настоящая весна, таяли сугробы снега, а зимние дороги "рушились": исчезали протоптанные тропинки и накатанные снежные дороги. Поэтому, прежде чем выехать со двора, смотрели на дорогу: надежна ли.

В этот день при хорошей капели можно было собираться в лес охотиться на зайцев. У охотников, кстати, были свои приметы: если заяц перебежит дорогу – это к неудаче, а если то же самое сделает собака – беды не будет, но и большого успеха тоже.

12 марта отмечается памятная дата – Всемирный день против кибер-цензуры, учрежденная усилиями международных организаций "Репортеры без границ" и "Международная амнистия".

Всемирный день почки отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года. По сути, это глобальная информационно-просветительская кампания, направленная на повышение осведомленности о важности почек.

Если на вербе 12 марта набухли почки – будет хороший урожай.

К этому дню появились подснежники – пора начинать полевые работы.

Верба распускается – примета к тому, что пора проводить посев.

Если же верба с середины распускается – не нужно надеяться на первые всходы.

В этот день лучше никуда не ездить.

Нельзя отказывать никому в просьбе.

Также запрещено закрывать двери дома для друзей и отказывать в гостеприимстве знакомым.

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