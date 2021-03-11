12 марта: праздники, приметы на Прокопа Перезимнего и именинники

Анастасия Польская
Анастасия Польская
Праздники
1,6 т.
12 марта: праздники, приметы на Прокопа Перезимнего и именинники

12 марта празднуется народный праздник Прокоп Перезимний, его также принято называть Дорогорушитель. В мире отмечают Всемирный день против кибер-цензуры и Всемирный день почки.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 12 марта, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины 12 марта отмечают Михаил, Петр, Сергей, Степан, Тимофей, Яков.

Прокоп Перезимний или Дорогорушитель

В этот день вспоминают преподобного Прокопия Декаполита – исповедника, жившего в 8 веке. К этому празднику, как правило, наступала настоящая весна, таяли сугробы снега, а зимние дороги "рушились": исчезали протоптанные тропинки и накатанные снежные дороги. Поэтому, прежде чем выехать со двора, смотрели на дорогу: надежна ли.

12 марта: праздники, приметы на Прокопа Перезимнего и именинники

В этот день при хорошей капели можно было собираться в лес охотиться на зайцев. У охотников, кстати, были свои приметы: если заяц перебежит дорогу – это к неудаче, а если то же самое сделает собака – беды не будет, но и большого успеха тоже.

Всемирный день против кибер-цензуры

12 марта отмечается памятная дата – Всемирный день против кибер-цензуры, учрежденная усилиями международных организаций "Репортеры без границ" и "Международная амнистия".

12 марта в мире отмечают Всемирный день против кибер-цензуры
Всемирный день почки

Всемирный день почки отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года. По сути, это глобальная информационно-просветительская кампания, направленная на повышение осведомленности о важности почек.

Народные приметы на 12 марта

  • Если на вербе 12 марта набухли почки – будет хороший урожай.

  • К этому дню появились подснежники – пора начинать полевые работы.

  • Верба распускается – примета к тому, что пора проводить посев.

  • Если же верба с середины распускается – не нужно надеяться на первые всходы.

Приметы этого дня связаны с вербой
Что нельзя делать 12 марта

  • В этот день лучше никуда не ездить.

  • Нельзя отказывать никому в просьбе.

  • Также запрещено закрывать двери дома для друзей и отказывать в гостеприимстве знакомым.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на март 2021 года.

УкраинаПраздникицерковьтрадициипраздник