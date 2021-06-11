12 июня: праздники, приметы на Змеиный праздник и именинники

12 июня по народному календарю выпал Змеиный праздник. Именинники в этот день: Василий, Исаакий, Никанор. В мире отмечают Всемирный день борьбы с детским трудом.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 12 июня, читайте в материале OBOZREVATEL.

В старину люди верили, что в этот день, 12 июня, змеи выползают из своих нор на "змеиную свадьбу". Убивать гадов было очень опасно: считалось, что змеиные сородичи будут жестоко мстить любому, кто причинит им вред, а спасти от змеиного яда в этот день не сможет ни один знахарь.

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С рептилиями связаны большинство примет и суеверий этого дня. Сами змеи не только вызывали у людей страх, но и пользовались определенным уважением. Считалось, что пресмыкающиеся могут лечить болезни. К примеру, из убитых змей люди вытапливали специальное сало, которое служило мазью от воспалений и нагноения. Змеиную шкурку также прикладывали к нарывам.

Эта дата была установлена Международной организацией труда. Идея возникла после конференции по борьбе с наихудшими формами детского труда и международной конференции по вопросам детского труда, прошедших в Амстердаме и Осло в 1997 году.

Цель праздника – привлечь внимание к проблеме. Ежегодно правительство, организации работодателей и работников, представители гражданского общества, а также миллионы людей по всему миру объединяют усилия для борьбы с детским трудом.

Слышен крик сов в этот день – к похолоданию;

Если шмели громко жужжат – будет дождь;

Если фиалка в солнечную погоду закрыла лепестки – стоит ждать дождь и другие осадки;

Если шиповник обильно зацвел – зима будет морозной;

Если утром на траве нет росы – будет ливень;

Если пауки плетут много паутины, значит, погода изменится.

12 запрещается ходить в лес, на луга и гулять в высокой траве, поскольку может укусить змея.

Также нельзя убивать пресмыкающихся.

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