11 июня: праздники, приметы и именинники

11 июня католики отмечают День святого Варнавы. У православных на этот день припал праздник Феодосии Колосятницы.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 11 июня, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины отмечают: Александра, Андрей, Иван, Лука, Мария, Федот.

Святой апостол Варнава принадлежит к лику святых семидесяти апостолов. Он родился в богатой еврейской семье из рода левитов на Кипре, получил богословское образование в Иерусалиме, где и познакомился с апостолом Павлом.

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Отметим, что первоначальное имя Варнавы было Иосиф. Свое прозвище он получил за доброту и милосердие. В переводе имя Варнава означает "сын утешения".

В эту дату, 11 июня, православные верующие чтут память преподобной девы Феодосии Константинопольской, которая жила в VIII веке. После смерти родителей Феодосия раздала беднякам оставшееся от них имущество и приняла постриг в городском женском монастыре святой Анастасии.

Через какое-то время пришли люди от правителя Льва Исавра, который приказал уничтожить священные изображения. Феодосия стала одной из первых послушниц, которые пытались помешать солдатам уничтожить иконы. За это ее и казнили.

В этот день, если рожь начала колоситься, значит пришел срок для посева гречихи. Отсюда пришло еще одно название народного праздника – "Гречишница".

Если утром 11 июня выпал туман – к ясному дню.

Ветер весь день дует в одном направлении и к ночи усиливается – к дождливой погоде.

Чем больше росы утром, тем жарче день.

Глухой гром – на тихий дождь, громкий – на сильный ливень.

Если туман садится на вершине гор – к дождю.

Если рожь начала колоситься, будет хороший урожай грибов.

Выходить на улицу без особой нужды, чтобы не потревожить землю;

начинать новые дела, иначе будут серьезные финансовые проблемы и убытки;

отправляться в поездки – отпуск будет неудачным;

свататься и делать предложение, чтобы не было ссор и проблем;

ссориться и грустить.

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