10 июня: праздники, что нельзя делать, приметы и именинники

10 июня православные верующие отмечают праздник Вознесение Господне. В народе этот день известен как Никита Гусятник.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 10 июня, читайте в материале OBOZREVATEL.

День ангела 10 июня отмечают: Василий, Дмитрий, Елена, Захар, Игнатий, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр.

Это великий церковный праздник, который посвящен одному из главных событий Нового завета – вознесению воскресшего Иисуса Христа на небо. Каждый год он приходится на разные даты, поскольку является переходящим праздником и отмечается на 40-й день после Пасхи.

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В 2021 году Вознесение выпало на 10 июня. Смысл праздника, который был установлен в память о Вознесении Иисуса Христа и обещании о Его втором пришествии, – в том, что Спаситель, завершая свой земной путь, не умер в человеческом понимании, а вознесся в Царство Божье.

Поста в этот день нет, поэтому к праздничному столу можно подавать любую пищу. В прошлом хозяйки к Вознесению пекли пироги с изображением лестницы, символизировавшей дорогу в небеса.

В православной церкви 10 июня почитают память Святого Никиты Халкидонского, который известен как исповедник. Он отличался милосердием и всегда старался помогать малоимущим людям. Известно, что за преданность вере Никита-исповедник был арестован, подвергнут многочисленным мучениям и отправлен в ссылку, где скончался в IX веке.

В народе же его прозвали Гусятником и стали молиться для того чтобы заручиться поддержкой в защите от диких птиц, часто крадущих гусей со двора.

По народным приметам, на Никиту Гусятника необходимо было задобрить водяного, чтобы он не изводил домашних птиц. Для этого забивали самого лучшего гуся и бросали тушку в водоем, а голову несли на птичий двор, чтобы домовой, который пересчитывает домашнюю птицу по головам, не обнаружил пропажи.

Роса, образовавшаяся после захода солнца и исчезнувшая после его восхода – к ухудшению погоды.

Стоит сухая погода – дождя не будет шесть недель.

Если роса стоит на траве, значит будет хороший урожай хлеба.

Радуга после дождя быстро исчезает – к ясной погоде, долго стоит – к ненастью.

Если колодезный журавль начал скрипеть 10 июня – к перемене погоды.

Если над лесом синеет воздух – вскоре будет тепло.

Согласно поверью, на Вознесение нельзя плеваться и сорить, чтобы не обидеть Спасителя.

Не стоит отказывать в помощи нуждающимся, поскольку люди верят, что в этот день Иисус ходит по улице среди обычных людей в образе нищего.

Нельзя брать и давать в долг, так как раньше считалось, что таким образом счастье свое отдаешь или присваиваешь чужое.

Также в этот день не рекомендуется совершать какую-то большую тяжелую работу, за исключением повседневных бытовых дел.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на июнь 2021 года.