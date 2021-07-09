10 июля: праздник, что нельзя делать, приметы и именинники

Православная церковь 10 июля чтит память чудотворного Самсона Сеногноя. Святой был известным врачом и исцелял тысячи людей.

В мире отмечают День футбольного свистка, который впервые прозвучал 10 июля в 1878 году на матче в Лондоне. О том, что нельзя делать в этот день, читайте в материале OBOZREVATEL.

День ангела 10 июля празднуют: Александр, Владимир, Георгий, Егор, Иван, Петр, Юрий.

Самсон Сеногной

Видео дня

Самсон Сеногной был сыном богатых римлян. Христианская семья привила ему любовь к Богу. Святой Самсон учился на врача и посвятил свою жизнь служению народу. Все богатство родителей мужчина продал и раздал деньги бедным.

Самсон обладал даром исцеления, он смог вылечить императора Юстиниана от тяжелой болезни. Его назвали "Сеногноем", потому что в этот период были частые дожди и заготовленное сено намокало на поле и загнивало. Крестьяне просили Святого солнечной и теплой погоды, чтобы собрать покос.

Приметы на 10 июля

Если идет сильный ливень и гроза, то холодная и сырая погода будет до бабьего лета.

Солнечный день предсказывает теплую погоду следующие 7 недель.

Будет ясная погода, если над рекой радуга.

Капли сока на щавеле свидетельствуют о дождливой погоде следующие несколько дней.

Активные пчелы предсказывают засуху.

Если стрекоза сильно шуршит крыльями – будет стихийное бедствие.

Что нельзя делать 10 июля

Отказывать в помощи, особенно путешественникам.

Жадничать, если подаете милостыню. Чем больше вы пожертвуете в этот день, тем больше будет ваша прибыль.

Врать, даже если этого требует ситуация.

Подбирать монеты по дороге.

Ранее OBOZREVATEL показывал календарь церковных праздников на июль 2021 года.