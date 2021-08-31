1 сентября: праздники, приметы на Феклу Свекольницу и именинники

1 сентября в народном календаре значится праздник Фекла Свекольница. В Украине в этот день отмечают День Знаний.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 1 сентября, читайте в материале OBOZREVATEL.

Православные именины 1 сентября празднуют: Андрей, Николай, Тимофей, Фекла.

Церковь в этот день чтит память трех мучеников Газских – Тимофея, Агапия и Феклы, пострадавших за веру в 304-306 годах. За то, что они не отреклись от христианства, их жестоко казнили: Тимофея заживо сожгли, Агапия и Феклу отдали на растерзание зверям.

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В народе день назвали в честь третьей мученицы из-за созвучия ее имени со "свеклой". Дело в том, что издавна 1 сентября начали сбор урожая свеклы.

Кроме того, в этот день полезный овощ обретал целебные свойства. Люди толкли свекольные листья, чтобы сделать примочки для воспаленных глаз, а сырые коренья прикладывали к больному зубу.

Также 1 сентября принято готовить борщ или свекольник и другие любимые блюда украинцев из этого овоща.

Этот праздник появился еще в советское время. Официально как "День знаний" он был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года "Об объявлении 1 сентября всенародным праздником – Днем знаний".

Сегодня 1 сентября – начало учебного года. В школах проходят торжественные линейки, а в университетах, академиях и институтах – приветствуют студентов-первокурсников и устраивают "посвящения".

Дует теплый ветер в этот день – к хорошему урожаю овса.

Месяц рогами вверх – будет солнечная и теплая погода.

Если с орешника листья опадают – нужно копать свеклу.

Погода 1 сентября показывает, какой будет осень.

Утренний плотный туман – к снежной зиме.

Нельзя обсуждать чужие проблемы и делиться своими с кем-либо, даже с родными.

Нельзя откладывать решение важных дел и поездок.

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