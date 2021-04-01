1 апреля: как появился обычай разыгрывать в День смеха и как его отмечают в разных странах

Ежегодно 1 апреля во всем мире отмечается День смеха, или День дурака. Главная традиция этого популярного праздника – разыгрывать окружающих и подшучивать над ними.

О версиях происхождения Дня смеха и о том, как его празднуют в разных странах, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

История Дня смеха

Единой точки зрения относительно происхождения праздника в настоящее время не существует. Согласно одной из версий, День смеха тесно связан с древним обычаем проводов зимы, а также с культом древнеримского бога смеха. В честь последнего устраивали празднования, традиции которого, как считается, впоследствии распространились по всему миру.

Кроме того, праздник связывают с курьезным событием 16 века, которое произошло в Европе. В 1564 году король Франции Карл IX своим указом перенес празднование Нового год с 1 апреля на 1 января.

Единой точки зрения относительно происхождения 1 апреля в настоящее время не существует Pixabay

Но часть французов продолжили отмечали по старинке, в связи с чем за ними закрепилось прозвище "первоапрельские дураки"; их высмеивали и всячески разыгрывали.

В Украину День смеха, как предполагают ученые, пришел в 18 веке из Германии. В народе его называли "лживым днем", или "Марией-лгуньей": по старому стилю 1 апреля – день памяти одной из самых почитаемых святых – Марии Египетской.

Согласно одной из версий, День смеха тесно связан с древним обычаем проводов зимы Pixabay

Традиции 1 апреля в странах мира

Традицию разыгрывать в День дурака поддерживают по всему миру. В США 1 апреля школьники бросают на дорогу привязанный кошелек или цепляют окружающим на спину надпись "Жду пинка". Розыгрыши можно услышать и в СМИ, но затем ведущий обязательно сообщает, что новость была шуткой.

В Германии популярен обычай давать детям и взрослым невыполнимые поручения – in den Aprill schicken ("посылать кого-нибудь в апрель", то есть обманывать). Похожая традиция существует в Чехии, Словакии, Польше, Финляндии и Литве.

Традицию разыгрывать в День дурака поддерживают по всему миру Pixabay

Во Франции и Италии человека, поверившего в первоапрельский розыгрыш, называют "апрельской рыбой". В этот день принято подсыпать в сахарницу соль, добавлять к десертам перец, цеплять на спины прохожих бумажных рыб, печатать ложные сообщения в прессе.

В Англии 1 апреля отмечают шутками и розыгрышами строго до полудня – после этого времени затею могут воспринять как оскорбление. В Шотландии праздник известен как День кукушки, который отмечается 1 и 2 апреля. Те, кого разыграли в эти два дня, весь год считаются "дураками".

Фестиваль "Юморина" в Одессе, 1 апреля 2010 года УНИАН

В Португалии в День смеха принято всех подряд обсыпать мукой, причем отряхивать ее с себя – плохая примета.

А в Нидерландах 1 апреля стараются разыграть как можно больше знакомых. Чаще всего придумывают абсолютно неимоверные события, якобы прозвучавшие в СМИ. К слову, журналисты также не упускают возможности разыграть свою аудиторию, создавая сюжеты о невообразимых достижениях науки или, например, о приезде знаменитостей в какое-нибудь захолустье.

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