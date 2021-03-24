Гороскоп красоты на апрель: когда лучше сделать маникюр, а когда – покраситься

Результаты похода в один и тот же салон красоты могут быть совершенно разными. И дело тут не только в использованных материалах и мастере. Скорее, в положении звезд и планет.

В какие дни апреля лучше проводить определенные косметологические процедуры, а в какие – наведываться к парикмахеру, в гороскопе красоты на своей странице в Instagram рассказала астролог Юлия Погорельченко.

"Замечали, что делая маникюр у одного и того же мастера, результат может быть разным, и качество, и время носки покрытия, и быстрота, с которой ногти отрастают? Все зависит от того, в какой день вы посетили вашу (вашего) фею (фея) красоты", – отметила она.

Для тех, кто мечтает о длинных волосах и хочет быстрее их отрастить, удачными для посещения парикмахера будут: 13-16, 17 (до 18:00), 20, 21, 22 (до 15:00), 23, 24 (до 14:00), 25 апреля.

Тем, кто хочет отличную короткую стрижку, стоит посетить мастера: 1, 2, 3 (с 11:15), 4, 5 (с 16:00), 6, 7 (до 13:00), 29, 30 (до 16:30).

Наиболее подходящими днями для депиляции, чтобы волоски росли как можно медленнее, будут: 1-11, 28-30 апреля.

Самые удачные дни для похода к косметологу: 1-3, 5-8, 14-19, 21, 22, 26, 28, 29 числа.

Лучшие дни, чтобы привести в порядок руки и ноги: 1-7, 10-17, 20-25, 29, 30 апреля.

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