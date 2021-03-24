Гороскоп краси на квітень: коли краще зробити манікюр, а коли – пофарбуватися

Результати походу в один і той самий салон краси можуть бути абсолютно різними. І справа тут не тільки у використаних матеріалах і майстрові. Ймовірно, в положенні зірок і планет.

В які дні квітня краще проводити певні косметологічні процедури, а в які – навідуватися до перукаря, в гороскопі краси на своїй сторінці в Instagram розповіла астрологиня Юлія Погорельченко.

"Помічали, що, роблячи манікюр в одного і того самого майстра, результат може бути різним, і якість, і час носіння покриття, і швидкість, з якою нігті відростають? Все залежить від того, в який день ви відвідали вашу (вашого) фею (фея) краси", – зазначила вона.

Для тих, хто мріє про довге волосся і хоче швидше його відростити, вдалими для відвідування перукаря будуть: 13-16, 17 (до 18:00), 20, 21, 22 (до 15:00), 23, 24 (до 14:00), 25 квітня.

Тим, хто хоче відмінну коротку стрижку, варто відвідати майстра: 1, 2, 3 (з 11:15), 4, 5 (з 16:00), 6, 7 (до 13:00), 29, 30 (до 16:30).

Найбільш придатними днями для депіляції, щоб волосинки росли якомога повільніше, будуть: 1-11, 28-30 квітня.

Найвдаліші дні для походу до косметолога: 1-3, 5-8, 14-19, 21, 22, 26, 28, 29.

Найкращі дні, щоб привести у лад руки і ноги: 1-7, 10-17, 20-25, 29, 30 квітня.

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