Где нельзя хранить духи: названа самая плохая для этого комната

Если одежда и макияж создают образ, то духи придают ему настроение. Но ничто так это настроение не портит, как изменение любимого аромата. Случиться эта неприятность может из-за неправильного хранения духов. И специалисты по парфюмерии назвали комнату в доме, которая подходит для этого хуже всего.

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Как пишет издание Sante Plus, многие люди хранят свою коллекцию ароматов в ванной. И допускают этим огромную ошибку. От этого дорогой продукт портится и может оказаться даже опасным.

Почему не стоит хранить духи в ванной?

Как пояснила эксперт Рейчел Хаус, место, где вы храните свои любимые флаконы, влияет на стойкость и качество аромата. Лучше всего они чувствуют себя в помещении с постоянной температурой – не холодной и не слишком жаркой и средней влажностью.

В ванной же постоянно происходят температурные качели. Когда вы принимаете душ или ванну, температура в помещении значительно возрастает. И при этом влажность достигает максимальных показателей. Все это приводит к тому, что ароматические молекулы духов разрушаются или изменяют свои свойства. Самая маленькая неприятность, которая с ними может при этом произойти, это потеря устойчивости. Испорченные духи также могут вызвать аллергию и раздражение кожи.

Где хранить любимые ароматы?

Присмотритесь, где у вас дома относительно прохладно, довольно сухо, не скачут температура и влажность и куда не заглядывают прямые солнечные лучи. Именно это место и будет удачным для хранения духов. Это может быть туалетный столик, полочка в одежном шкафу или в гардеробной комнате или даже ящик в прихожей. В таком случае ваши ароматы не испортятся и будут долго радовать вас.

Небольшой совет от эксперта

Чтобы запах держался как можно дольше, Рэйчел Хаус советует перед тем, как нанести духи на кожу, смазать это место увлажняющим кремом. Также она призывает навсегда забыть о привычке растирать каплю аромата запястьем о запястье. Этот жест может привести к разрушению химических веществ и выпадению из пирамиды запаха верхних нот.

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