Как комбинировать парфюмы, чтобы создать неповторимый аромат: четыре правила

Наверняка вы слышали, что нельзя наслаивать парфюм на коже, потому что каждые духи имеют законченную и самостоятельную композицию. Но как порой хочется экспериментов и новых эмоций. Если вы научитесь правильно смешивать парфюм - создадите свой уникальный аромат. Главное помнить, миксуйте духи, которые близки по характеру.

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OBOZREVATEL подскажет, как правильно подобрать ваш персональный запах, смешивая несколько композиций. Эти правила облегчат жизнь, поскольку вам не придется покупать новые флаконы продукта.

Прежде чем приступать к безумным экспериментам, прочтите эти советы:

1. Как основу используйте любимый аромат. Но вам стоит точно понимать, какие нотки он в себе сочетает: цветочные, свежие, древесные, цитрусовые. Сверху на этот запах распылите духи из того же семейства ароматов;

2. Сочетание слишком насыщенных вкусов с тонкими ароматами также хорошо подходит для тенденции многослойности. Всегда давайте первому слою духов полностью высохнуть, прежде чем наносить второй;

3. Если вы предпочитаете сильные контрасты – наносите ароматы из разных сфер: древесные + цветочные, или цитрусовые + продукт с нотами ванили;

4. Помните, если вы носите, например, духи, лосьон для тела и гель для душа одного бренда – это усиливает запах и продлевает его стойкость.

Что еще нужно знать?

Играть с текстурами никто не запрещает. Нанесите лосьон для тела на руки или грудь, а когда оденетесь, брызните ароматом другого наименования на запястья или за уши. Вы получите хороший результат. Но, как говорят эксперты, не совмещайте более трех ароматов на теле.

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