Забудьте об этом: 10 модных правил, которые устарели, – их можно смело нарушать
Мода циклична, и то что считалось дурным вкусом несколько лет назад, сейчас может быть хитом. Да и необязательно всегда ровняться на подиумных моделей и носить то, что считается популярным. Важно иметь свой индивидуальный стиль и надевать то, в чем комфортно.
OBOZREVATEL хочет рассказать о нескольких фэшн-правилах, которыми уже давно не пользуются модницы. Не стесняйтесь их игнорировать.
1. Минималистичные аутфиты
Если вам не по душе однотонные костюмы, строгие платья без декора и скучные джинсы без потертостей вы можете смело надевать платье поверх яркого топа, пестрое пальто или джинсы с блестками.
2. Нельзя сочетать коричневый и черный
Комбинация этих тонов может создать шикарный лук. К тому же коричневый имеет огромное количество оттенков: от насыщенного янтарного до глубокого шоколадного. Добавьте текстуры в свой наряд для более сбалансированного вида.
3. Белые аутфиты только для работы
Белый – поистине королевский цвет, но стоит согласиться, что совсем непрактичный. Если не боитесь запачкаться, сидя на лавке в парке или посещая ресторан, надевайте шикарный светлый наряд в повседневной жизни и чувствуйте себя самой элегантной девушкой.
4. Нельзя носить темно-синий и черный
Только недавно комбинация черного и темно-синего цвета была провозглашена воплощением шикарных сочетаний. Темно-синие джинсы и черный топ, или же черные брюки с гольфом цвета индиго – прекрасные аутфиты для любого повода.
5. Горизонтальные полосы делают вас больше
Если вы до сих пор считаете, что платье в горизонтальную полосу увеличит вас в объемах - вы не правы. Правильный фасон и крой изделия исправит ситуацию! Так что не бойтесь надеть любимую вещь, которую вы поспешили убрать на верхнюю полку из-за устаревших правил.
6. Леггинсы – это не брюки
Уже давно забыли об убеждении, что лосины – это только спортивная одежда, которую можно сочетать только с худи и кроссовками. Наверняка вы видели супермодные луки с леггинсами и классическими пиджаками под шпильку.
7. Укороченные топы на зрелой женщине – безвкусица
Глупо отказываться от кроп-топов только потому, что вы достигли определенного возраста. Ношение укороченного топа не имеет ничего общего с вашими параметрами и цифрами в паспорте. Удачное сочетание превратит лук с этой вещью в экстрастильный наряд.
8. Не смешивайте золотые и серебряные украшения
Что делать, если вы хотите блеснуть на мероприятии золотым кольцом, подаренным бойфрендом, и трендовыми серебряными сережками, которые точно сведут с ума всех представительниц женского пола? Надевайте их и чувствуйте себя уверенно.
9. Вы должны иметь один фирменный стиль
Понятие фирменного стиля давно устарело. Ваша мода не должна ограничиваться только классическими или минималистичными нарядами. Не бойтесь быть разными и не ставьте себя в узкие рамки.
10. Мужская одежда только для парней
Мужская одежда – это кладезь модных решений. Пиджак оверсайз, рубашка и даже брюки-карго – разнообразят ваш стиль и заставят окружающих восхищаться тонким вкусом.
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