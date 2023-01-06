Забудьте об этом: 10 модных правил, которые устарели, – их можно смело нарушать

Мода циклична, и то что считалось дурным вкусом несколько лет назад, сейчас может быть хитом. Да и необязательно всегда ровняться на подиумных моделей и носить то, что считается популярным. Важно иметь свой индивидуальный стиль и надевать то, в чем комфортно.

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OBOZREVATEL хочет рассказать о нескольких фэшн-правилах, которыми уже давно не пользуются модницы. Не стесняйтесь их игнорировать.

1. Минималистичные аутфиты

Если вам не по душе однотонные костюмы, строгие платья без декора и скучные джинсы без потертостей вы можете смело надевать платье поверх яркого топа, пестрое пальто или джинсы с блестками.

2. Нельзя сочетать коричневый и черный

Комбинация этих тонов может создать шикарный лук. К тому же коричневый имеет огромное количество оттенков: от насыщенного янтарного до глубокого шоколадного. Добавьте текстуры в свой наряд для более сбалансированного вида.

3. Белые аутфиты только для работы

Белый – поистине королевский цвет, но стоит согласиться, что совсем непрактичный. Если не боитесь запачкаться, сидя на лавке в парке или посещая ресторан, надевайте шикарный светлый наряд в повседневной жизни и чувствуйте себя самой элегантной девушкой.

4. Нельзя носить темно-синий и черный

Только недавно комбинация черного и темно-синего цвета была провозглашена воплощением шикарных сочетаний. Темно-синие джинсы и черный топ, или же черные брюки с гольфом цвета индиго – прекрасные аутфиты для любого повода.

5. Горизонтальные полосы делают вас больше

Если вы до сих пор считаете, что платье в горизонтальную полосу увеличит вас в объемах - вы не правы. Правильный фасон и крой изделия исправит ситуацию! Так что не бойтесь надеть любимую вещь, которую вы поспешили убрать на верхнюю полку из-за устаревших правил.

6. Леггинсы – это не брюки

Уже давно забыли об убеждении, что лосины – это только спортивная одежда, которую можно сочетать только с худи и кроссовками. Наверняка вы видели супермодные луки с леггинсами и классическими пиджаками под шпильку.

7. Укороченные топы на зрелой женщине – безвкусица

Глупо отказываться от кроп-топов только потому, что вы достигли определенного возраста. Ношение укороченного топа не имеет ничего общего с вашими параметрами и цифрами в паспорте. Удачное сочетание превратит лук с этой вещью в экстрастильный наряд.

8. Не смешивайте золотые и серебряные украшения

Что делать, если вы хотите блеснуть на мероприятии золотым кольцом, подаренным бойфрендом, и трендовыми серебряными сережками, которые точно сведут с ума всех представительниц женского пола? Надевайте их и чувствуйте себя уверенно.

9. Вы должны иметь один фирменный стиль

Понятие фирменного стиля давно устарело. Ваша мода не должна ограничиваться только классическими или минималистичными нарядами. Не бойтесь быть разными и не ставьте себя в узкие рамки.

10. Мужская одежда только для парней

Мужская одежда – это кладезь модных решений. Пиджак оверсайз, рубашка и даже брюки-карго – разнообразят ваш стиль и заставят окружающих восхищаться тонким вкусом.

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