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Забудьте об этих моделях: какие брюки не стоит носить после 40 лет. Фото

Дария Скуб
Мода
2 минуты
19,8 т.
Забудьте об этих моделях: какие брюки не стоит носить после 40 лет. Фото

Дизайнеры очень постарались, чтобы у женщин был широкий выбор брюк и джинсов. Есть модели с высокой или низкой посадкой, разного объема, цвета и длины. Однако не все они универсальны: некоторые фасоны визуально добавляют по меньшей мере 5 килограммов, делают обладательницу более низкой и старшей.

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Читайте в материале OBOZREVATEL, какие джинсы и брюки не желательно носить женщинам в 40+. Они делают образ негармоничным и забавным.

1. Джинсы на низкой посадке

Эти модели стали модными еще в 2000-х годах и не теряют актуальности сегодня. Но лучше не добавлять их в свой гардероб, поскольку такой фасон не в лучшую сторону меняет пропорции фигуры и визуально делает ноги короче. Наденьте джинсы или брюки на высокой посадке, которые прекрасно подчеркивают бедра и немного вытягивают силуэт.

Забудьте об этих моделях: какие брюки не стоит носить после 40 лет. Фото

2. Рваные штаны

Если вы хотите подчеркнуть фигуру и быть изящной, то лучше избегать рваных джинсов. Они выглядят неприлично, прибавляют возраст и отягощают образ. Лучше приобретите брюки или джинсы на высокой посадке без лишних принтов и разрезов.

Забудьте об этих моделях: какие брюки не стоит носить после 40 лет. Фото

3. Капри

Это короткие брюки, длиной примерно до середины голени. Сегодня этот фасон стал антитрендом для женщин всех возрастов. Капри создают эффект коротких ног и изменяют пропорции фигуры. Если вы хотите подчеркнуть формы, лучше обратите внимание на брюки или джинсы Slim Fit.

Забудьте об этих моделях: какие брюки не стоит носить после 40 лет. Фото

4. Кюлоты

Это укороченные брюки свободного кроя, с широкими штанинами, длиной до середины голени или ниже ее. Однако эта модель спорна из-за искажения пропорций силуэта, и не всем подходит. Вместо кюлот советуем вернуться к классике: попробовать штаны-палаццо с высокой посадкой и полной длины.

Забудьте об этих моделях: какие брюки не стоит носить после 40 лет. Фото

5. Бриджи

Часто бриджи путают с капри. Разница между ними состоит в длине. Первые всегда едва прикрывают колени, а вторые напоминают подвернутые штаны, поэтому их длина может варьироваться (быть ниже колена или достигать лодыжки). Почему от бриджей следует отказаться? Потому что они визуально увеличивают бедра, выглядят дешево и меняют пропорции тела.

Забудьте об этих моделях: какие брюки не стоит носить после 40 лет. Фото

Ранее OBOZREVATEL писал, как сделать образ изящным и элегантным в 40+.

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