Забудьте об этих моделях: какие брюки не стоит носить после 40 лет. Фото

Дизайнеры очень постарались, чтобы у женщин был широкий выбор брюк и джинсов. Есть модели с высокой или низкой посадкой, разного объема, цвета и длины. Однако не все они универсальны: некоторые фасоны визуально добавляют по меньшей мере 5 килограммов, делают обладательницу более низкой и старшей.

Видео дня

Читайте в материале OBOZREVATEL, какие джинсы и брюки не желательно носить женщинам в 40+. Они делают образ негармоничным и забавным.

1. Джинсы на низкой посадке

Эти модели стали модными еще в 2000-х годах и не теряют актуальности сегодня. Но лучше не добавлять их в свой гардероб, поскольку такой фасон не в лучшую сторону меняет пропорции фигуры и визуально делает ноги короче. Наденьте джинсы или брюки на высокой посадке, которые прекрасно подчеркивают бедра и немного вытягивают силуэт.

2. Рваные штаны

Если вы хотите подчеркнуть фигуру и быть изящной, то лучше избегать рваных джинсов. Они выглядят неприлично, прибавляют возраст и отягощают образ. Лучше приобретите брюки или джинсы на высокой посадке без лишних принтов и разрезов.

3. Капри

Это короткие брюки, длиной примерно до середины голени. Сегодня этот фасон стал антитрендом для женщин всех возрастов. Капри создают эффект коротких ног и изменяют пропорции фигуры. Если вы хотите подчеркнуть формы, лучше обратите внимание на брюки или джинсы Slim Fit.

4. Кюлоты

Это укороченные брюки свободного кроя, с широкими штанинами, длиной до середины голени или ниже ее. Однако эта модель спорна из-за искажения пропорций силуэта, и не всем подходит. Вместо кюлот советуем вернуться к классике: попробовать штаны-палаццо с высокой посадкой и полной длины.

5. Бриджи

Часто бриджи путают с капри. Разница между ними состоит в длине. Первые всегда едва прикрывают колени, а вторые напоминают подвернутые штаны, поэтому их длина может варьироваться (быть ниже колена или достигать лодыжки). Почему от бриджей следует отказаться? Потому что они визуально увеличивают бедра, выглядят дешево и меняют пропорции тела.

Ранее OBOZREVATEL писал, как сделать образ изящным и элегантным в 40+.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!