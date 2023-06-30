Забудьте о жаре: 5 летних платьев, в которых комфортно даже при +40 градусах

Летом никакая жара не пугает, если надеть платье из правильного материала и кроя. Ткани изделий должны быть натуральными, чтобы тело дышало. Это лен, шелк, сатин, хлопок и вискоза. Желательно, чтобы одежда не слишком плотно прилегала к телу, а была oversize или полуприталенной.

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Рассказываем в материале OBOZREVATEL, какие фасоны платьев лучше всего спасают в жаркие дни. Они не только комфортны, но и актуальны для лета 2023.

1. Платья-рубашки

Для лета выбирайте модели свободного кроя из легких тканей. Избегайте старомодных нарядов с рукавами 3/4. Вы можете стилизовать образ темными очками и яркой сумкой.

2. А-силуэта

Слегка приталенные платья делают образ легким и женственным. Выбирайте на лето любую комфортную для вас длину. Главное – из тонких натуральных тканей, которые не просвечиваются. Скомбинируйте наряд с босоножками, сандалиями, мюлями или кедами.

3. Платья в бельевом стиле

Платья-комбинации напоминают пеньюар на бретелях. Этот фасон станет приятной основой для любого базового гардероба: придаст нотку игривости и сделает вас женственными. Для повседневных образов стилизуйте их сандалиями или изящными босоножками на невысоких каблуках. А для вечерних прогулок – мюлями или туфлями-лодочками.

4. Платья в технике кроше

Здесь речь идет о деликатном плетении крючком с причудливыми узорами. Кроше в меру прозрачные. Их желательно носить с монохромными боди, чтобы не попасть в модный курьез. Лучше всего такие платья сочетаются с открытыми босоножками, мюлями или слингбэками.

5. Открытая спина

Платья со слегка приоткрытой спиной (вырезы или крой со спущенными плечами) одни из самых комфортных в жаркие дни. Их можно носить как самостоятельно, так и комбинируя с легкой рубашкой или пиджаком.

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