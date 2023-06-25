Красота в простоте: 5 стильных советов, как носить льняные вещи, чтобы выглядеть эффектно

Лен известен своей прочностью и долговечностью. Этот материал приятен к телу, гигроскопичен, легко пропускает воздух и гипоаллергенный. В нем не жарко даже в 35-40 градусов. Вот почему он так популярен летом.

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Для того чтобы в льняной одежде выглядеть актуально, нужно знать определенные правила, как и с чем его комбинировать. Детальнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Цветовые сочетания

Льняные вещи выглядят менее презентабельно, если их срифмовать с черными, темно-синими или шоколадными оттенками. Такой симбиоз негармоничен и слишком мрачен для теплой поры. Фантазируйте. Создавайте спокойные аутфиты в светлых или бледных красках.

2. Натуральные ткани

Лен – плотный материал, который имеет натуральный едва заметный блеск. Его комбинации с нейлоновыми, синтетическими вещами или с лайкрой не будут выглядеть как целостный образ. Скорее как отдельные элементы. Вместо них советуем обратить внимание на хлопчатобумажные или джинсовые вещи.

3. Фактуры

Забудьте о нетипичных стилизациях. Со льном следует быть осторожными, чтобы не испортить аутфит. Беспроигрышный вариант – собрать тотал-лук из льна. Также можно продумать сочетание с хлопком, тонкой шерстью или денимом.

4. Легкий верх и плотный низ

Здесь речь идет об особенностях льна. С одной стороны, он плотный, а с другой, есть более грубые материалы. Надевайте на верх вещи из легких тканей, а на низ – деним, кожаные изделия или костюмный материал. Если у вас низ изо льна – забудьте о джинсовых топах, кожаных пиджаках или костюмных жилетах.

5. Ничего лишнего

Наиболее благородно выглядят льняные вещи без декора и принтов. Это касается и той одежды, которой дополняете аутфит. Делайте ставку на минимализм, который всегда актуален. Если вам не хватает в образе красок, завершите его яркой сумкой, клатчем или обувью.

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