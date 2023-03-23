Стиль ''богатой девочки'': как выглядеть дорого, не потратив всех денег. Пять главных правил

Красавицы, которые умеют правильно комбинировать одежду, следят за трендами и предпочитают качество, а не количество, часто кажутся состоятельными, однако это не всегда так. Одеваться в стиле "богатой девушки" можно, не тратя безумные средства.

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Редакторы сайта India рассказали о 5 правилах, пользуясь которыми, можно произвести нужное впечатление. Следует помнить, что "дорогой" внешний вид – это не об элитных брендах и бриллиантах (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Бижутерия

Украшения из некачественных материалов, которые покрывают золотой краской, сильно портят образ. Такая бижутерия обычно не долго служит и быстро теряет блеск, выдавая дешевизну. Вместо подобных аксессуаров лучше приобрести винтажные, которые выглядят уникально и дорого.

"Вечные" вещи

Основная часть гардероба должна состоять из одежды, которая почти не выходит из моды и не рискует стать антитрендом. Простые джинсы, пиджаки, сдержанное вечернее платье, качественная обувь – могут и не выглядеть "хитово", однако прослужат гораздо дольше. Именно в такие вещи следует вкладываться и не следует жалеть денег.

Структурированная одежда

Все – от сумки до обуви – должно быть скомбинированным и структурированным. Если заранее приобрести вещи, которые комбинируются между собой, можно избежать "дешевого" вида и ускорить процесс создания образа.

Правильный цвет

Хотя яркие цвета выглядят веселее и смелее, если цель – выглядеть дорого и стильно, обязательно нужно добавить в гардероб базовые оттенки. Следует обратить внимание на бежевый, белый, верблюжий, абрикосовый, серый, оливковый и винный оттенки.

Инвестиции в уходе за собой

Уход за собой говорит о богатстве больше, чем что-либо другое, включая брендовую одежду и бриллиантовые аксессуары. За дорогими вещами невозможно скрыть отсутствие аккуратного маникюра или проблемы с кожей, волосами и т.д. Ухоженная девушка даже в простой футболке и джинсах будет выглядеть "дорого".

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