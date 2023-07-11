Забудьте о них насовсем! Три оттенка одежды окончательно вышли из моды. Фото

В теплое время года, как никогда, хочется добавить красок и ярких акцентов образу. Однако перед каждым сезоном следует проанализировать антитренды в цветовой палитре, чтобы случайно не испортить наряд неактуального оттенка аксессуарами, одеждой или обувью.

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В 2023 году забыть нужно минимум о 3 цветах, которые будут выдавать безвкусицу. OBOZREVATEL расскажет, каких оттенков следует избегать (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ярко-бирюзовый

Присущий бренду Tiffany&Co цвет уже давно не ассоциируется со стилем. В новом сезоне он выглядит пестро, броско и устарело как в одежде, так и в аксессуарах. Следует заменить ярко-бирюзовый на более приглушенные оттенки, внушающие атмосферу морского берега, или нюдовые вариации этого цвета.

Персиковый

Слегка розоватый оттенок спелого фрукта смотрится нейтрально в образе, а оттого и скучно. Персиковый не подчеркнет загар, а только оттенит бледную кожу, поэтому он подходит не всем красавцам. В 2023 году следует выбрать более интересные варианты.

Горчичный

Без желтого летом – никуда, однако не все оттенки сохранили актуальность. Так, темный горчичный можно смело закинуть подальше в шкаф, чтобы не ловить удивленные взгляды прохожих. На замену ему пришел более спокойный желтый оттенок, который не так сильно бросается в глаза, но позволяет оставаться в центре внимания.

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