Идеальный аксессуар: названы самые модные очки лета 2023 – их выбирают звезды. Фото

Солнцезащитные очки – не только полезный аксессуар под палящим солнцем, но и стильное дополнение к летнему образу. В коллекции может быть несколько моделей под разные наряды, а можно ограничиться и универсальным вариантом.

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Французский журнал Femme Actuelle рассказал, какие очки будут лучше всего выглядеть летом 2023 года и объяснил, почему их выбирают всемирно известные звезды (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Кошачий" глаз

Гламурные очки с вытянутыми к вискам кончиками будут на пике популярности. Каждый бренд имеет в своем арсенале подобную модель, поскольку она подходит красавицам с любой формой лица. "Кошачий" разрез придаст образу эффектности и женственности, а большие линзы защищают знаменитостей от нежелательного внимания папарацци.

Круглые линзы

Модели с круглыми линзами также будут модными, ведь добавят изюминку нарядам. Небрежный стиль хиппи уже несколько сезонов пользуется популярностью среди женщин и мужчин. Кстати, это модель унисекс и ее любит актер Брэд Питт.

Цветная оправа

Еще один достойный внимания хит сезона – яркие очки с цветными или даже узорчатыми оправами. Несколько таких вариантов стоит купить, чтобы комбинировать в образах, создавая интересные акценты.

Не стоит также забывать, что очки следует подбирать под свои индивидуальные особенности внешности. Так, например, женщинам с круглым лицом будут подходить квадратные формы, а красавицам с грубыми чертами стоит выбирать круглые и "кошачьи" очки.

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