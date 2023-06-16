Безнадежно устарели: пять летних вещей, которые испортят любой образ. Фото

Проблема летнего женского гардероба в том, что леди стараются выглядеть как можно ярче. Спортивные майки, бабушкины сарафаны, короткие юбки, шляпы с широкими полями, пляжные полупрозрачные платья – эти наряды мы видим на улице, как только температура поднимается выше 25 градусов. Но все эти изделия и еще несколько, речь о которых пойдет ниже, безнадежно устарели. Не нужно их надевать для вечернего променада.

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OBOZREVATEL расскажет, от каких летних вещей следует избавиться. Чтобы быть самыми модными в этом сезоне, читайте наши советы (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Чересчур обтягивающие платья

Тонкий некачественный трикотаж подчеркнет все недостатки фигуры и привлечет внимание окружающих. Тем более, в моде до сих пор оверсайз, потому не стоит выставлять свое тело напоказ и надевать мини-платье в облипку.

2. Очень короткие шорты

Еще одна опасная вещь – короткие обтягивающие шорты, которые открывают ягодицы. Узкие ультракороткие изделия подчеркнут все неровности кожи и недостатки фигуры, выделят контуры белья. В них леди будет выглядеть максимально вызывающе. Замените их на бермуды, шорты-юбку или классическую модель из темного денима.

3. Обувь на танкетке

Тракторная подошва и танкетка – давно в прошлом. Они добавят вам несколько лет и вряд ли сделают аутфит стильным. Вместо них приобретите спортивные массивные сандали, лоферы из мягкой кожи или с грубой подошвой, минималистичные босоножки.

4. Бабушкин сарафан

Нелепые расцветки, неправильные пропорции, тонкие бретельки, рюши, драпировка – всего этого не должно быть летом 2023 года. Эти элементы выдадут плохой вкус. Присмотрите ажурный сарафан, длинный в стиле бохо или с принтом в горох.

5. Футболки с крупным принтом из синтетического материала

Модели из синтетики яркого цвета с принтами ничего не имеют общего с понятием моды в 2023 году. Хотите выглядеть стильно и красиво? Замените их на базовые варианты белого, черного или бежевого цвета свободного кроя. Не стоит выбирать неоновую палитру.

Напомним, OBOZREVATEL недавно писал, какие вещи никогда не выйдут из моды. Они носят гордый титул "на все времена". К слову, эти изделия легко можно комбинировать. А если добавить акцентный аксессуар, получится очень сочно и элегантно. Чтобы узнать детали – переходите по ссылке.

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