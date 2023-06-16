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Безнадежно устарели: пять летних вещей, которые испортят любой образ. Фото

Виктория Ряполова
Мода
2 минуты
246
Безнадежно устарели: пять летних вещей, которые испортят любой образ. Фото

Проблема летнего женского гардероба в том, что леди стараются выглядеть как можно ярче. Спортивные майки, бабушкины сарафаны, короткие юбки, шляпы с широкими полями, пляжные полупрозрачные платья – эти наряды мы видим на улице, как только температура поднимается выше 25 градусов. Но все эти изделия и еще несколько, речь о которых пойдет ниже, безнадежно устарели. Не нужно их надевать для вечернего променада.

Видео дня

OBOZREVATEL расскажет, от каких летних вещей следует избавиться. Чтобы быть самыми модными в этом сезоне, читайте наши советы (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Чересчур обтягивающие платья

Тонкий некачественный трикотаж подчеркнет все недостатки фигуры и привлечет внимание окружающих. Тем более, в моде до сих пор оверсайз, потому не стоит выставлять свое тело напоказ и надевать мини-платье в облипку.

Безнадежно устарели: пять летних вещей, которые испортят любой образ. Фото

2. Очень короткие шорты

Еще одна опасная вещь – короткие обтягивающие шорты, которые открывают ягодицы. Узкие ультракороткие изделия подчеркнут все неровности кожи и недостатки фигуры, выделят контуры белья. В них леди будет выглядеть максимально вызывающе. Замените их на бермуды, шорты-юбку или классическую модель из темного денима.

фото из открытого источника

3. Обувь на танкетке

Тракторная подошва и танкетка – давно в прошлом. Они добавят вам несколько лет и вряд ли сделают аутфит стильным. Вместо них приобретите спортивные массивные сандали, лоферы из мягкой кожи или с грубой подошвой, минималистичные босоножки.

Безнадежно устарели: пять летних вещей, которые испортят любой образ. Фото

4. Бабушкин сарафан

Нелепые расцветки, неправильные пропорции, тонкие бретельки, рюши, драпировка – всего этого не должно быть летом 2023 года. Эти элементы выдадут плохой вкус. Присмотрите ажурный сарафан, длинный в стиле бохо или с принтом в горох.

Безнадежно устарели: пять летних вещей, которые испортят любой образ. Фото

5. Футболки с крупным принтом из синтетического материала

Модели из синтетики яркого цвета с принтами ничего не имеют общего с понятием моды в 2023 году. Хотите выглядеть стильно и красиво? Замените их на базовые варианты белого, черного или бежевого цвета свободного кроя. Не стоит выбирать неоновую палитру.

Безнадежно устарели: пять летних вещей, которые испортят любой образ. Фото

Напомним, OBOZREVATEL недавно писал, какие вещи никогда не выйдут из моды. Они носят гордый титул "на все времена". К слову, эти изделия легко можно комбинировать. А если добавить акцентный аксессуар, получится очень сочно и элегантно. Чтобы узнать детали – переходите по ссылке.

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