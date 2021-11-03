60-летняя Тимошенко пришла в Раду в укороченном жакете и юбке. Фото

Народный депутат от партии "Бітьківщина" Юлия Тимошенко продолжает поражать политиков своим гардеробом. На очередное заседание Верховной Рады государственная деятельница пришла в ослепительно-белом костюме-двойке.

Новыми фотографиями стильного наряда Юлии Владимировны поделился журналист издания Telegraf Ян Доброносов. В образе лидера партии не меняется только прическа – низкий хвост и почти незаметный макияж (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На этот раз депутат воздержалась от цветных вещей и создала образ в черно-белых цветах. Под укороченный жакет с рукавами 3/4 она надела чёрную водолазку.

Видео дня

Удлиненная юбка политика не содержала лишних деталей, так же как и верхняя часть одежды. В таком светлом костюме бывший премьер-министр выигрышно выделялся на фоне других политиков.

Сообщается, что Тимошенко отбыла заседание в отличном настроении и активно шутила с коллегами.

На прошлое заседание Юлия Владимировна пришла в темном наряде, состоявшем из удлиненного жакета со стразами и красной юбки. OBOZREVATEL показал фотографии из заседания Верховной рады 2 ноября.