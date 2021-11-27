Как менялась Юлия Тимошенко: от брюнетки с каре до волос пшенично-медового оттенка. Фото

В субботу, 27 ноября, Юлии Тимошенко исполнился 61 год. Это одна из самых известных и стильных политиков на территории СНГ. С начала политической карьеры Тимошенко экспериментировала с разными образами и часто меняла цвет волос.

Читайте в материале OBOZREVATEL о том, как трансформировался стиль Юлии Тимошенко после выпуска из университета и за последние 20 лет ее активной публичной деятельности.

Будущая украинская политик родилась в 1960 году в городе Днепропетровск (современное название – Днепр). Сразу после окончания экономического факультета ДНУ имени Олеся Гончара, стала молодой бизнесвумен. В 1988 году Юлия вместе со своим мужем Александром Тимошенко открыли кооператив "пункт видеопроката". Тогда у нее были волосы шоколадного цвета и одежда преимущественно пастельных оттенков.

Видео дня

В 1999 году Тимошенко стала вице-премьер-министром Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса. Тогда она стала экспериментировать со стилем одежды и причесок: она сделала каре с челкой и разбавила гардероб черной одеждой, а также нарядами ярких и насыщенных оттенков. Юлию можно было увидеть как в брючных костюмах, так и в пиджаках с юбкой.

В 2004 году Юлия осветлила свои волосы до пшенично-медового оттенка. Тогда же она и начала носить прическу, которая стала ее "фишкой" – заплетала косу и выкладывала ее на голове "полумесяцем". В гардеробе Тимошенко появились наряды популярных брендов – Yves Saint Laurent, Chanel, Christian Dior и Louis Vuitton.

Вместе с изменением прически Тимошенко стала все реже носить деловые костюмы с пиджаками и брюками или юбками. Она надевала платья, декорированные кружевом и подчеркивающие талию, а также с закругленными воротниками и часто с баской.

Тимошенко снова сменила имидж: все реже начала выходить на публику без "фирменной" косы, а в одежде помимо строгих платьев-футляров "вернулась" к костюмам с юбками. Очки с разными оправами стали неизменным атрибутом стиля политика.

За последние 5 лет Юлия не появляется на публике с прической в виде косы. Теперь ее можно увидеть с низкими пучками, хвостами на одну сторону или с распущенными волнистыми волосами. В одежде Тимошенко сейчас предпочитает костюмы белых, серых, черных и молочных оттенков.

Ранее OBOZREVATEL писал:

об изменениях в стиле прически Юлии Тимошенко;