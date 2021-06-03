Как менялся стиль Тимошенко в Раде с 1997 года

Народный депутат, лидер партии "Батьківщина" 60-летняя Юлия Тимошенко впервые зашла в украинский парламент в 1997 году. С тех пор она демонстрирует стильные наряды, которые дополняет модными аксессуарами и обувью.

Как рассказала стилист Елена Тихая, лучшие образы Тимошенко минималистичные, сдержанные и женственные. Об этом говорится в программе "Викриття" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Стилист отметила, что нардеп часто любит миксовать разные стили, но, по мнению эксперта, если придерживаться одного – то это будет выглядеть еще лучше.

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Также Тимошенко долгое время носила косу на голове, но сейчас она демонстрирует целый "фестиваль" причесок: накрученные на плойку, распущенные и даже собранные в пучок волосы очень выделяются в образах депутата. Таким образом она пытается быть в тренде по прическам.

Юлия Тимошенко –украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010. Вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса.

Напомним, ранее народный депутат, лидер партии "Батьківщина" 60-летняя Юлия Тимошенко поделилась в сети снимком, на котором продемонстрировала, как занимается спортом. Она появилась в черном обтягивающем костюме с косынкой на голове.

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