От шатенки и косы до теплого блонда: как менялся стиль Юлии Тимошенко. Фото

Юлия Тимошенко в политике уже более 20 лет. С самого начала карьеры политик постоянно экспериментировала со стилем одежды, макияжа и прически. При этом она удачно комбинировала вещи, создавая интеллигентные образы, и стала чуть ли не "иконой стиля" Верховной Рады Украины.

Читайте в материале OBOZREVATEL о том, как трансформировался стиль украинской женщины-политика.

В 1997 году Тимошенко стала народным депутатом Украины. Спустя два года она заняла должность вице-премьера по топливно-энергетическому комплексу. Тогда женщина ходила с каре каштанового цвета, в одежде предпочитала черные, светлые и пастельные оттенки.

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В 2000 году Юлия Тимошенко искала дополнительные варианты самой удачной прически. Она отрастила волосы и подстригла челку. Стиль одежды оставался классическим как в кулуарах Верховной Рады, так и в обыденной жизни.

В 2002 году политик, воспользовавшись советом стилистов, начала заплетать на голове косу, которую выкладывала в виде полукруга. Это стало визитной карточкой образа Тимошенко до 2014 года. Ее редко можно было увидеть с другой прической. Женщина только делала разнообразными цвета и оттенки волос – от каштановых до светло-русых.

Прическу-бренд Юлия Тимошенко периодически меняла на более романтичные версии. Например, политик распускала волосы и завивала локоны.

До 2014 года Тимошенко продолжала носить прическу с косой. Затем все чаще меняла ее на другие солидные образы. К примеру, делала высокие укладки или собирала волосы в пучок.

Начиная с 2016 года, народный депутат оставляет асимметричный пробор, характерный для ее прически с косой. Длинные волосы женщина выравнивала и делала низкий хвост. Этот образ она дополняла очками и нежными серьгами. Именно так Тимошенко выходила на публичные мероприятия до 2019 года.

В 2019 году Юлия Тимошенко сделала выбор в пользу удобства. В Верховной Раде, на телевидении или на публичных выступлениях политик укладывала волосы в тугой пучок. А вот гардероб она пополнила нарядами насыщенных оттенков.

Народный депутат в 2020 году решила немного обновить прическу, ставшую ее любимой. Сейчас она сначала завивает волосы, а уже потом собирает их в пучок.

Юлия Тимошенко снова делает низкий хвост из прямых или вьющихся волос. Однако меняет размещение пробора – он теперь посередине. Женщина надевает одежду преимущественно черного или белого цвета. Иногда дополняет образ акцентными вещами ярких и насыщенных оттенков.

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