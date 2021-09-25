'Я бы так не оделась': стилист разобрала образ Златы Огневич во втором выпуске 'Холостячка-2'. Эсклюзив

В ночь на 25 сентября многие украинки затая дыхание смотрели второй выпуск реалити-шоу "Холостячка-2", где главная героиня Злата Огневич сменила не один яркий образ. На одном свидании она выбрала look с жакетом, джинсами и акцентной черной шляпой, на другом – была в розовом купальнике.

OBOZREVATEL вместе с экспертом по стилю Инной Гриненко решил разобрать главный образ "холостячки" во втором выпуске – тот, в котором она была на церемонии роз. Стилист раскрыла, что хотела передать Злата через черный цвет и сочетание маскулинности и женственности в своем аутфите.

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Что касается участников шоу, то они были в восторге от образа Огневич, когда та вышла к ребятам в total black образе с акцентными красными розами на груди и высокой строгой прической.

"Она была чертовски сексуальная в этот момент", – прокомментировал ее вид Андрей Задворный.

Инна Гриненко говорит, что некоторые детали образа Златы можно понимать глубже. Например, свой лук Злата дополнила велосипедками и босоножками с широкими ремешками на устойчивом каблуке не просто так.

"Минимализм и спокойствие, самодостаточность – вот что несет яркая внешность Златы. И подобранный черный маскулинный жакет с акцентными цветами в тон с помадой удачно ее подчеркивает. Такой низ упрощает и смягчает образ, а вот широкие брюки в пол и минималистичные босоножки делают образ эффектным", – объясняет она.

Но как специалистка по стилю, Инна Гриненко так не оделась бы.

"Я бы не оделась так, потому что это не мой стиль. В повседневной жизни или в офис будет непривычно одеть такого рода жакет с цветами и стразами, а на вечернее мероприятие – в самый раз, к тому же жакет актуального покроя", – отвечает она.

По словам эксперта, в повседневной жизни велосипедки обычно сочетают с кроссовками или кедами, потому что это удобно и комфортно. Сбалансировать спортивный стиль поможет жакет или рубашка.

"Аксессуары в зоне декольте будут лишними, поскольку присутствуют акцентные цветы, которые перетягивают на себя весь взгляд. Черный цвет добавляет возраста. Хотя к ее внешности он подходит, яркий акцент освежает образ и не делает таким мрачным", – дальше разбирает лук "холостячки" стилист.

Она считает, что такой акцентный жакет достаточно хорошо запомнится, а если что-то добавить к образу, то будет "too much".

По мнению Инны, низ лучше заменить на штаны и добавить еще туфли-лодочки в цвет с цветами.

"Чтобы они перекликались и объединяли весь образ", – объясняет експертка.

Кроме того, специалист по стилю сказала, что в зоне декольте Златы слишком много акцентных деталей, которые "перетягивают" все внимание на себя.

"Прическа, макияж, цветы, и, если я не ошибаюсь, с одной стороны у нее моносережка, – это все очень ярко, как для зоны декольте, поскольку весь взгляд остается сверху", – заключила Инна.

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