Выглядят дешево: названы леггинсы, которые давно вышли из моды и выдают дурной вкус. Фото

С тех пор как двигателем моды стали тренды на комфорт, спортивный стиль и простоту, леггинсы укоренились в гардеробе модниц. Удобные лосины стали одевать не только в спортзал и на пробежку, но и стилизовать в повседневных образах. С тех пор периодически в моду врываются леггинсы из разных материалов, с узорами и обновленными кроями, однако некоторые из них безнадежно устарели.

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Редакторы польского сайта Fit and Fashion назвали самую неудачную модель 2023 года. Она не только выглядит неактуально, но и выдает неосведомленность в сфере моды (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Итак, наименее стильно в новом сезоне будут смотреться лосины из блестящего материала – лайкры. Элемент из направления спортфешн когда-то был на пике моды, однако сейчас выглядит дешево. От таких леггинсов лучше отказаться в пользу экокожи, если речь не идет о спортивных занятиях.

Антитрендом также стали лосины, стилизованные под джинсы. Они никогда не выглядят так, как качественный деним, а потому выдают безвкусицу.

Есть еще несколько деталей, на которые следует обратить внимание, выбирая актуальную модель.

– Леггинсы должны достигать лодыжек. Укороченные варианты будут визуально делать ноги меньше и толще.

– Материал должен быть плотным. Белье не должно быть видно из-под леггинсов.

– Лосины и каблуки – опасное сочетание, которого лучше избегать.

– Наиболее стильно в повседневной жизни выглядит черный цвет и хлопковая ткань.

– Лосины в комбинации с юбкой или платьем уже смотрятся устарело.

– В спортивном зале можно дать себе свободу и заниматься в ярких моделях с любыми узорами.

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