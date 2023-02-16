Вельвет возвращается в моду: как выбрать идеальный наряд и на чем сделать акцент. Фото

Тенденция к возвращению в моду ретро-стиля все набирает обороты и на пьедестал сегодняшних трендов ворвался вельветовый материал. Хлопковые вещи с густым ворсом и продольными рубчиками в новом сезоне должны быть в гардеробе каждой уважающей себя модницы.

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Как и любая модная одежда, вещи из вельвета нужно научиться правильно комбинировать в образе. Польский глянец Dzien Dobry объяснил, как создавать стильный лук с новым трендом (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Лучше всего одежда из вельвета смотрится в повседневных стилизациях. Ее можно удачно совмещать с большими сумками-шопперами и удобной обувью. Особенно удачно будут выглядеть ретро-сочетания из вельветовых штанов на высокой посадке и укороченных жакетов.

Следует обратить внимание на крой брюк: особенно актуально в 2023 году будут смотреться широкие модели и клеш. Их можно комбинировать с откровенными топами или широкими свитерами.

Не менее эффектной моделью станет вельветовая юбка, которую можно сочетать с замшевыми сапогами. Смелые модницы могут обратить внимание и на шпильки.

Акцент следует сделать на тусклых цветах: бордо, коричневый, черный, темно-зеленый или фиолетовый. Именно такие оттенки были на пике популярности в 90-х.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 6 моделей платьев в 2023 году могут указать на отсутствие вкуса. В этот список вошли варианты с накладным воротником и баской, а также широкими рукавами. Чтобы ознакомиться с другими фасонами – переходите по ссылке.

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