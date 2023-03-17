Выглядят дешево и пошло: пять моделей колготок, о которых нужно забыть весной 2023. Фото

Именно неудачно подобранные колготы могут полностью испортить образ и вызвать насмешки окружающих. Казалось бы, это такая маленькая деталь, но она является показателем вашего тонкого вкуса и умения составлять модные луки. Важное правило, во взрослых аутфитах нужно отказаться от цветных колготок.

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OBOZREVATEl поделится, какие колготки попали в антетренды 2023 года. Если вы имеете такие в своем гардеробе и они являются вашими фаворитами, мы поможем подобрать похожие, но которые будут миловать взгляд экспертов (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Толстые черные колготки

Чересчур черные колготки с затемнениями выглядят неряшливо и дешево. Переключите свое внимание на похожие, но только тонкие и с равномерной расцветкой. Такие колготки без разводов будут стройнить и удлинять ноги.

2. Колготки в мелкую сетку или клетку

Чересчур мелкая сетка перегружает образ и делает его вульгарным. Особенно плохо в 2023 году будут выглядеть колготки с выпуклыми и неровными швами. Если хотите добавить образу изюминки, выберите гладкие колготки в некрупную клетку. Они оригинально смотрятся как с однотонными вещами, так и с клетчатым комплектом.

3. Колготки с неравномерным узором из логотипов

Такое изделие точно не предаст вашему внешнему виду элегантности, так как сразу видно, что колготки дешевые и некачественные. А вот идеальной можно назвать вещь с клонированным некрупным названием бренда. Раскроем секрет, если надписи расположены под углом, а не горизонтально, они будут удлинять ноги.

4. Плотные белые колготки в рубчик

Такое изделие напоминает детство, ведь родители любили нарядить красавицу-дочь в колготки в рубчик яркого цвета. Во взрослых образах от них стоит отказаться. Тонкие белые колготки будут смотреться интересно практически в любом образе. Наденьте юбку, ботфорты, блузу и собирайте восхищенные комплименты.

5. Колготки в крупный горох

Очень крупный принт делает ноги визуально толстыми и короткими. Колготки в частый мелкий горошек добавит вашему аутфиту кокетливости и женственности. Кроме того, этот принт еще не приелся, ведь многие модницы недооценивают его в своих образах.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, как избавиться от затяжки на колготах за считанные секунды. Легкая манипуляция позволит надеть изделие еще несколько раз. Чтобы узнать подробности – переходите по ссылке.

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