Как избавится от затяжки на колготах за минуту: модный лайфхак покорил сеть

Красавицы, которые любят одевать платья и юбки, точно знают, насколько легко порвать капроновые колготки. Всего одно опрометчивое движение, заноза или гвоздь – и образ сразу выглядит неряшливо. Обычно после такого конфуза колготки выбрасывают в помойку или маскируют затяжку прозрачными лаками, чтобы она не превратилась в полноценную стрелку.

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Впрочем, есть легкий лайфхак, который поможет спасти ситуацию. Для этого не требуется ничего, кроме одной минуты времени (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Небольшая затяжка может образоваться, если случайно задеть колготки ногтем или другим острым предметом. Хотя она может быть и не очень заметной, но придает неуверенность и вызывает желание прикрыть пострадавшее место.

Чтобы быстро и эффективно избавиться от неряшливого скопления волокон, их нужно пальцами потянуть в разные стороны. Таким образом, ткань растянется и затяжка исчезнет.

Иногда такие манипуляции нужно проводить несколько раз, растирая колготки. Если затяжка не очень сильная, лайфхак легко с ней справится.

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