С чем носить кроссовки летом 2023: пять стильных идей, которые вы захотите повторить

С кроссовками можно создать любой аутфит: городской, классический, спортивный или деловой кэжуал. Ведь эта обувь имеет огромное поле для экспериментов.

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Последние тренды модного мира предлагают нам разные модели – от грубых до аккуратных и достаточно лаконичных вариантов, с которыми можно с легкостью составить сеты на все случаи жизни. Читайте в материале OBOZREVATEL, с чем можно стильно скомбинировать кроссовки.

1. Платье

Планируете прогуляться в легком летнем платье? Прекрасный выбор. Перед выходом отложите неудобные туфли или босоножки на каблуке, и наденьте вместо них кроссовки. Образ получится не менее женственным, однако точно более комфортным. Завершите его пиджаком, кожаной или джинсовой курткой.

2. Брюки

Если у вас есть джинсы или брюки прямого кроя, трубы, палаццо или клеш – смело надевайте их вместе с кроссовками. Особенно актуальны летом будут комбинации с брюками в мужском стиле. На контрасте это лишь подчеркнет вашу женственность и хрупкость.

3. Юбка мини, миди или мидакси

В этом году актуальна одежда в пастельной палитре. Итак, наденьте кроссовки с юбкой в фисташковом цвете или в нежно-розовом. Этим простым приемом вы придадите образу легкости и изысканности. Если же у вас более энергичное настроение – скомбинируйте спортивную обувь с низом в ярких тонах: синий, зеленый, желтый, оранжевый и т.д.

4. Костюм

Похоже, эта комбинация еще не скоро выйдет из моды. Потому что это стильно и комфортно. Для такого модного эксперимента стоит знать определенные нюансы. Кроссовки в классическом сером, черном, белом или молочном цвете будут подходить к любому костюму свободного кроя, без вычурных принтов и декорирования.

5. Тренч

Когда на улице прохладно, накиньте сверху тренч. Он скорректирует параметры фигуры, вытянет силуэт и зрительно сделает вас выше. Сюда отлично впишутся костюмные брюки, джинсы, романтическое платье или юбка.

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