Вдохновляемся стилем Эшли Грэм: 5 летних платьев для девушек plus size, которые визуально стройнят

Дизайнеры позаботились не только о стройных, но и о девушках с пышными формами. Взглянешь на полки в магазине – глаза разбегаются. Для plus size есть широкий ассортимент летней одежды, а особенно – платьев.

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На какие модели нарядов следует обратить внимание, чтобы выгодно подчеркнуть фигуру? Это точно знает всемирно известная американская модель Эшли Грэм. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Платье с запахом

Эта женственная модель подойдет для любого события: для деловой встречи, прогулки с подругами или для ужина в ресторане. Платье с запахом подчеркивает линию талии, скрывает объем в зоне живота и сбалансирует силуэт. Советуем присмотреться к нарядам с V-вырезом.

2. Платье-комбинация (в бельевом стиле)

Платье полуприталенного кроя корректирует силуэт: делает акцент на зоне декольте и талии. Его можно дополнить пиджаком oversize, свободной рубашкой или корсетом контрастного цвета. Завершите образ минималистичными туфлями или босоножками на невысоком каблуке. Готово!

3. Платье А-силуэта

Такая модель имеет форму трапеции, благодаря чему визуально уменьшает талию и хорошо очерчивает пышные бедра. Выбирайте платья без принтов и декора: они прибавляют лишний объем. Если сложно отказаться от узоров, то обратите внимание на polka dot (маленький горох), геометрические узоры или вертикальные нетолстые линии.

4. Платье-рубашка

Такой наряд грамотно подчеркивает пропорции фигуры и расставляет акценты там, где они нужны. Для жарких дней выбирайте изделия из натуральных тканей (лен, хлопок или вискоза) и дополните их плетеной сумкой. Вы влюбитесь в такой аутфит.

5. Платье-футляр

Девушкам с пышными формами не стоит носить мешковатые вещи. Откажитесь от них в пользу женских и элегантных фасонов. Например, наденьте платье-футляр из плотных фактурных материалов. Желательная длина – миди: она визуально вытягивает силуэт.

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