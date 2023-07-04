Копируем икону стиля: 5 ретро-образов принцессы Дианы, которые никогда не выйдут из моды

Элегантность, утонченность и харизма принцессы Дианы сделали ее незабываемой фигурой в истории Британской королевской семьи. Также – утвердили ее место среди самых выдающихся стильных икон всех времен. Леди Ди не стало в 1997 году. И даже спустя десятки лет ее образы остаются актуальными, вдохновляют кутюрье и дизайнеров.

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В этой статье мы рассмотрим несколько луков любимицы миллионов, которые никогда не выйдут из моды. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Юбка-плиссе и пиджак

Этот образ можно назвать одним из модных "долгожителей". Леди Ди удачно скомбинировала юбку-плиссе изумрудного цвета с белым удлиненным пиджаком. Завершила образ лаконичными серьгами и широким кожаным поясом. Здесь идеально все: крой изделий, цветовая гамма и учет собственного цветотипа.

2. Костюм с шортами

Леди Ди обожала костюмы не меньше платьев. Особенно в яркой или пастельной палитре и свободного кроя. Посмотрите, как удачно она срифмовала нежно-желтые пиджак и шорты с голубой блузой, туфлями-лодочками и золотыми серьгами в форме сердец.

3. Свитшот и укороченные велосипедки

Принцесса Диана для утренних пробежек выбирала свитшот и укороченные велосипедки. Так было 30 лет назад! Этот аутфит актуален сегодня и, кажется, еще не скоро станет моветоном. Интересно выглядят образы, где верх и низ контрастируют между собой.

4. Белая рубашка и джинсы

Пока в 80-х и 90-х женщины носили блузы со стразами, рюшами или приталенного кроя (которые довольно быстро стали антитрендами), леди Ди надевала белые или пастельные блузы-oversize. И не зря. Именно такие модели придают образу легкости и подчеркивают хрупкость. Диана носила их с денимовой парой.

5. Денимовый комбинезон и футболка

Комбинезон – еще одна вещь, которая уже много лет не выходит из моды. И именно его Диана обожала носить во время прогулок с детьми. Она выбирала модели на лямках и с широкими штанинами. А для подчеркивания талии использовала ремень-жгут.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как принцесса Диана давала своим нарядам новую жизнь.

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