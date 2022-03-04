В Pantone назвали главные цвета года для всего мира: это цвета украинского флага

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Институт цвета Pantone объявил цветом года желтый и голубой. Таким образом, бренд поддержал украинцев в борьбе против российских оккупантов. Синий специалисты назвали freedom blue, что означает "свободный", а желтый – energizing yellow, оттенок считается "бодрящим".

Компания, задающая тренды в мире, опубликовала украинский флаг на своей официальной странице в Instagram. Через несколько часов после публикации, фото набрало 150 тысяч лайков.

"Два оттенка были посвящены национальным цветам флага Украины: синему и желтому", – говорится в сообщении Pantone.

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Украину также ассоциируют с ярко-желтыми подсолнухами и голубым небом. Поэтому компания опубликовала фото этих цветов и солнечного неба.

Напомним, что Институт Pantone ранее выбрал главный цвет-2022 – это лавандовый оттенок Very Peri. Впервые специалисты компании создали цвет года самостоятельно с помощью цифровых технологий.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие украинские компании пожертвовали миллионы гривен в поддержку ВСУ. Бизнес активно переводит миллионы гривен благотворительному фонду "Повернися живим".