В моду возвращается "бабушкин гардероб": с чем носить
Модные эксперты считают, что в 2021 году в тренде будет вязаная крючком одежда. В гардеробе в таком стиле могут быть жилетки, платья, брюки или даже аксессуары.
Такую тенденцию называют "бабушкиным трендом". Специалисты рекомендуют сочетать подобные вещи с современной одеждой – денимом и оверсайз, пишет Who What Wear (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Тренды 1960-х и 70-х годов снова в моде и становятся главным украшением гардероба, поэтому нет лучшего времени для возвращения вязания крючком.
Винтажные вещи можно сочетать с белыми футболками, расклешенными или рваными джинсами. К вязанным крючком платьям и брюкам попробуйте добавить сандалии на липучке и белую майку для теплых весенних дней.
Если все это кажется вам слишком "старым", то вы можете взглянуть на связанные крючком аксессуары, такие как цветочная сумка, которая будет хорошо выглядеть с белым летним платьем и сандалиями.
Напомним, ранее стилисты назвали основные уличные тренды 2021. В условиях пандемии мода тоже стала другой: появилось больше свободы и креатива в каждом новом образе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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