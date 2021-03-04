Стилисты назвали основные уличные тренды 2021. Фото

В условиях пандемии мода тоже стала другой: появилось больше свободы и креатива в каждом новом образе. Пришло время узнать о главных STREETSTYLE-трендах этого года.

Контрасты. Если выбрать правильные аксессуары и верно расставить акценты, то мальчишеский образ может смотреться довольно интересно. Рубашки, тренч и кеды – главные составляющие этого стиля. Об этом пишет Marieclaire.

Sexy-Матрица. Идеально подойдет для модниц, которые хотят сохранить сексапильность и привлекательность.

Поколение Y. Костюмы Adidas, а точнее их турецкие фейки, кепочки, объемные пиджаки кислотных расцветок – основные атрибуты лихих 90-х. И сейчас эти тренды вновь возвращаются, только вместо ярких принтов и малиновых блейзеров девушки выбирают более сдержанные варианты.

Образцовая внучка. Такой стиль нацелен на максимальное выражение вашей аутентичности. В 2021 в моде снова вязаные жилетки, которые можно сочетать с современными вещами. Например, с нейтрального оттенка водолазкой.

Искательница приключений. Стиль "сафари" вряд ли когда-то потеряет свою актуальность. С каждым сезон он лишь немного изменяется, давая возможность всем модникам использовать свою фантазию и миксовать признаки “сафари" с атласными укороченными пиджаками.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы главные тренды купальников в 2021. Пляжный сезон наступит совсем скоро, а это значит, что пришло время узнать о самых модных купальниках этого года.