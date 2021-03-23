У моду повертається "бабусин гардероб": із чим носити

Модні експерти вважають, що у 2021 році в тренді буде в'язаний гачком одяг. У гардеробі в такому стилі можуть бути жилетки, сукні, брюки або навіть аксесуари.

Таку тенденцію називають "бабусиним трендом". Фахівці рекомендують поєднувати подібні речі із сучасним одягом – денімом й оверсайз, пише Who What Wear (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Тренди 1960-х і 70-х років знову в моді і стають головною прикрасою гардеробу, тому немає кращого часу для повернення в'язання гачком.

Вінтажні речі можна поєднувати з білими футболками, розкльошеними або рваними джинсами. До в'язаних гачком суконь і брюк спробуйте додати сандалі на липучці й білу майку для теплих весняних днів.

Таку тенденцію називають "бабусиним трендом" instagram/jen_wonders

Модні експерти вважають, що у 2021 році в тренді буде в'язаний гачком одяг instagram/joy_monty

Якщо все це здається вам занадто "старим", то ви можете поглянути на зв'язані гачком аксесуари, такі як квіткова сумка, яка буде пасувати до білої літньої сукні і сандалів.

В'язаний капелюх буде в тренді у 2021 році Pinterest

Квіткова сумка знову в моді Pinterest

Тренди 1960-х і 70-х років знову в моді instagram/stylepluscurves

Зручні в'язані костюми будуть в тренді у 2021 році Pinterest

Нагадаємо, раніше стилісти назвали основні вуличні тренди 2021. В умовах пандемії мода теж стала іншою: з'явилося більше свободи і креативу в кожному новому образі.

Як повідомляв OBOZREVATEL: