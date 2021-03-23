У моду повертається "бабусин гардероб": із чим носити
Модні експерти вважають, що у 2021 році в тренді буде в'язаний гачком одяг. У гардеробі в такому стилі можуть бути жилетки, сукні, брюки або навіть аксесуари.
Таку тенденцію називають "бабусиним трендом". Фахівці рекомендують поєднувати подібні речі із сучасним одягом – денімом й оверсайз, пише Who What Wear (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Тренди 1960-х і 70-х років знову в моді і стають головною прикрасою гардеробу, тому немає кращого часу для повернення в'язання гачком.
Вінтажні речі можна поєднувати з білими футболками, розкльошеними або рваними джинсами. До в'язаних гачком суконь і брюк спробуйте додати сандалі на липучці й білу майку для теплих весняних днів.
Якщо все це здається вам занадто "старим", то ви можете поглянути на зв'язані гачком аксесуари, такі як квіткова сумка, яка буде пасувати до білої літньої сукні і сандалів.
Нагадаємо, раніше стилісти назвали основні вуличні тренди 2021. В умовах пандемії мода теж стала іншою: з'явилося більше свободи і креативу в кожному новому образі.
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