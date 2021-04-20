В моду пришел тренд на технику кроше: что это такое и как носить

В модном пространстве стали иметь особую ценность вещи в технике кроше, как будто созданные своими руками.

Такая трендовая одежда не идеальна, иногда напоминает детские творения и очень яркая, но уже успела покорить любителей моды. В основном, это вязаные изделия – панама, балаклава, свитер, кардиган, платье или сумка, – которые легко адаптируются в современный гардероб, пишет Elle.

Новую технику уже примерили многие fashion-блогеры и знаменитости. Например, супермодель Белла Хадид носит цветную панаму на пляже, а стилист Бланка Миро надевает вязаную безрукавку поверх хлопкового платья.

Отметим, в сезоне весна-лето 2021 снова вернулись в моду платки, актуальны как однотонные, так и с ярким, необычным принтом, а также обувь 70-х.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Vogue UA назвал трендовым платьем этого сезона – приталенную модель А-силуэта. Оно отличается от других универсальностью и практичностью.