Дизайнеры показали стильные платья для празднования Нового года-2022. Фото

Образы для Нового года-2022 могут быть максимально праздничными. Так, незадолго до новогоднего периода многие дизайнеры выпустили коллекции, в которых представили много ярких, выделяющихся и даже экстравагантных платьев.

Издание Vogue UA пишет, что актуальными будут наряды, расшитые сотнями мерцающих пайеток, бархатные, смелые полупрозрачные, блестящие золотые или серебряные платья. Кроме того, в тренде необычный декор, анималистичные принты и перья.

Серебро и золото

Оттенки драгоценных металлов в одежде снова в моде. Такие наряды не только подчеркнут знание трендов, но и будут как раз кстати во время торжественных мероприятий или вечеринок.

Видео дня

К примеру, у Michael Kors появилось эффектное мини-платье серебряного цвета, а также золотое макси, а у бренда Alexandre Vauthier – дерзкий наряд в оттенке хромированного серебра. Тем временем Alberta Ferretti использовали золотую текстуру и для платья, и для штанов клеш.

Перья

Экставагантные перья стилисты называют одним из главных трендов этого сезона. В новогоднюю ночь такую смелую деталь могут примерить и любительницы более скромных нарядов, ведь такой праздник – как раз время для экспериментов.

Bottega Veneta предлагает пушистый ярко-коралловый образ, Valentino – сдержанное длинное вечернее платье черного цвета.

Пайетки

В сезоне зима 2021-2022 в тренде пайетки самого разного калибра: от мелкой мерцающей россыпи до больших блестящих элементов-чешуек.

Много брендов использовали пайетки в тандеме с длиной мини, как, к примеру, Bottega Veneta.

Полупрозрачные

Кружево, сетка, шелк и шифон также на пике моды. Полупрозрачные фактуры могут выглядеть довольно смело, но даже самые вызывающие платья можно сбалансировать классическим пиджаком.

Кстати, Giambattista Valli предлагает не только полупрозрачные наряды, но и обувь.

Бархат

Бархатные платья способны подчеркнуть фигуру только благодаря своей переливающейся ткани, а зимой приятная на ощупь текстура будет как никогда кстати.

Бархат можно было увидеть в в коллекциях Paco Rabbane, Isabel Marant и Alessandra Rich и других модных домов.

Кристаллы

Ставка на платья с декором в виде россыпи кристаллов или хаотично расположенных драгоценных камней будет беспроигрышной. Бонус такого выбора: нет необходимости в дополнительных украшениях, так как наряд перетягивает все внимание на себя.

Подобные платья появились в свежих коллекциях Dolce & Gabbana, David Koma, Erdem и других.

Леопардовый/животный принт

Звериные принты вновь вернулись на модную арену в коллекциях осень-зима 2021/2022. Окрас зебры, тигра, змеи и леопарда украсил вечерние жакеты, шерстяные пальто и юбочные двойки, а также платья.

К вечной классике обратились дизайнеры Dolce & Gabbana, Lanvin, Roberto Cavalli и другие.

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