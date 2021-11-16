Андре Тан дал пять советов, как собрать идеальный капсульный гардероб

Капсульным гардеробом называют набор вещей, которые легко сочетаются и могут дополнить или заменить друг друга. Таких "капсул" может быть несколько – офисная, пляжная, повседневная, спортивная, вечерняя и т.д.

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о пяти правилах, которые помогут собрать модную "капсулу" правильно. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram 16 ноября.

"Собрать такой гардероб под силу каждой, если знать основные принципы", – отметил знаменитость.

Расставьте приоритеты

Андре Тан указал: сперва нужно проанализировать свой стиль жизни и выбрать самые актуальные сферы. К примеру, офисная "капсула" должна быть больше для бизнес-леди, а спортивная – для тех, кто много времени посвящает тренировкам.

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"Вы отъявленная тусовщица? Тогда в приоритете должна быть вечерняя "капсула", – написал дизайнер.

Ядро капсулы

Именно с этого начинается подбор вещей для минимального гардероба. Основой "капсулы" обычно становится костюм или жакет с брюками.

"Если мы говорим про повседневную капсулу – это может быть пуховик или ваши любимые джинсы", – отметил знаменитость.

Дополнение базой

Когда ядро готово, его дополняют стильными базовыми вещами. Излишнего декора на них быть не должно.

Яркие вещи, необычные аксессуары или микротрендовые детали стоит покупать тогда, когда "капсула" готова.

Соблюдайте правило одинаковой температуры

Все вещи будут сочетаться между собой не только тогда, когда будут совпадать по стилю. Для капсульного набора важно подобрать элементы одной цветовой температуры, чтобы они смотрелись гармонично.

Как подчеркнул Андре Тан, вещи вовсе не должны быть одного цвета, но о сочетании оттенков забывать нельзя.

Не бойтесь экспериментировать

"Собранная "капсула" всегда готова для ваших экспериментов", – написал дизайнер.

Он посоветовал подбирать к базовым вещам модные аксессуары или трендовую одежду. При этом не нужно забывать, что база тоже имеет свойство устаревать, так что периодически ее необходимо обновлять.

Полный пост модельера:

Коротко о знаменитости:

Андре Тан (Андрей Тищенко) – 39-летний украинский дизайнер, владелец более 50 модных магазинов по всей Украине. Родился в пгт Комсомольское в Харьковской области в 1982 году.

С детства был неравнодушен к миру моды, поэтому в 11 лет стал посещать курсы кройки и шитья.

Был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

В 2012 году женился на Алине Харечко, а уже в 2016-м у пары родилась дочь София. После девяти лет брака супруги официально развелись.

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